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Опубликован шорт-лист окружного этапа конкурса "СМИротворец-ЮГ"

В него вошли 72 работы из 35 СМИ
Описание
© Пресс-служба конкурса "СМИротворец"

Москва, 29 октября. Экспертный совет XI Всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений "СМИротворец-2019" определил номинантов очередного регионального этапа конкурса. Эксперты просмотрели 618 работ из 114 СМИ и представили на суд жюри шорт-лист, куда вошли 72 работы из 35 СМИ:

Номинация "Печать"

● Газета "Волга", г. Астрахань.

● Газета "Голос правды", ст. Полтавская Красноармейского района Краснодарского края.

● Газета "Кореновские вести", г. Кореновск, Краснодарский край.

● Газета "Крымские известия", г. Симферополь, Республика Крым.

● Газета "Московский комсомолец на Кубани", г. Краснодар.

● Газета "Наше время", Ростов-на-Дону.

● Газета "Огни Кубани", г. Кропоткин, Краснодарский край.

● Информационно-издательский центр "Орбита", г. Знаменск, Астраханская область.

● "Российская газета – Юг", г. Ростов-на-Дону.

● Газета "Советская Адыгея", г. Майкоп, Республика Адыгея.

Номинация "Интернет"

● Портал 161.ru, г. Ростов-на-Дону.

● Сетевое издание "Волгоградская правда", г. Волгоград.

● Интернет-портал "Живой Ростов", г. Ростов-на-Дону.

● Интернет-портал "Кубанские новости", г. Краснодар.

● ИА "Новости Крым" (МИА "Россия сегодня"), г. Симферополь, Республика Крым.

● Интернет-газета Степные вести ("Теегин зянг"), г. Элиста, Республика Калмыкия.

● Сайт газеты "Туапсинские вести", г. Туапсе, Краснодарский край.

● Портал Юга.ру, г. Краснодар.

Номинация "Телевидение"

● Астраханский региональный телеканал, г. Астрахань.

● ГТРК "Волгоград ТРВ", г. Волгоград.

● Телеканал "Дон 24", г. Ростов-на-Дону.

● ГТРК ДОН-ТР, г. Ростов-на-Дону.

● Телеканал ГТРК "Калмыкия", г. Элиста, Республика Калмыкия.

● Телеканал "Кубань 24", г. Краснодар.

● ГТРК "Лотос", г. Астрахань.

● Муниципальное телевидение Волгограда, г. Волгоград.

● 33 канал Шахтинская независимая студия ТВ, г. Шахты Ростовской области.

Номинация "Родные языки"

● Информационное агентство "Блокнот.ру", г. Ростов-на-Дону.

● Телекомпания "Дон-ТР", г. Ростов-на-Дону.

● ГТРК "Калмыкия", г. Элиста, Республика Калмыкия.

● Сетевое издание "Крымская газета", г. Симферополь, Республика Крым.

● Газета "Советская Адыгея", г. Майкоп, Республика Адыгея.

● Газета "Тамань", г. Темрюк, Краснодарский край.

● Радио "ФМ-на Дону", г. Ростов-на-Дону.

В состав жюри конкурса "СМИротворец-ЮГ" вошли: 

● начальник управления информационной политики правительства Ростовской области Сергей Тюрин,

● главред газеты "Перекресток", член правления Ростовского областного отделения Союза журналистов России Светлана Алипова,

● руководитель отделения Гильдии межэтнической журналистики в Томской области, шеф-редактор Агентства новостей ТВ2 Юлия Корнева,

● руководитель отделения Гильдии в Амурской области, главный редактор "Эхо Москвы в Благовещенске" Михаил Митрованов,

● руководитель московского отделения Гильдии Петр Егоршев,

● президент Гильдии межэтнической журналистики, член совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.

Финальные мероприятия Южного этапа конкурса состоятся 1 ноября 2019 года в Ростове-на-Дону. Этому будут предшествовать этноэкспедиция участников этапа по региону для знакомства с этническими особенностями области, семинары-тренинги и круглые столы с лидерами этнокультурных НКО.

В 2019 году конкурс проводится Федеральным агентством по делам национальностей по инициативе Гильдии межэтнической журналистики и при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ. Конкурс включён в Государственную программу Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики". Информационные партнёры конкурса ― ТАСС, "Российская газета", Национальная ассоциация телерадиовещателей, Союз журналистов России, журнал "Русский репортёр".

Возрастная категория 0+.

За ходом проведения конкурса "СМИротворец" в 2019 году можно на странице конкурса.

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