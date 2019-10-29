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Члены ОП РФ проведут "нулевой день" форума "Сообщество", работая на выезде

Наталья Кирюхина и Елена Мильто встретятся с общественниками и социальными предпринимателями

Москва, 29 октября. 30 октября 2019 года, накануне итогового форума "Сообщество" в Москве, члены ОП РФ проведут "нулевой день", работая на выезде. Тематика форума в этом году завязана на активном участии гражданского общества в решении социальных проблем, и "нулевой день" форума дополнит эту концепцию с практической точки зрения.

Так, члены Общественной палаты РФ Наталья Кирюхина и Елена Мильто встретятся с общественниками и социальными предпринимателями, которые могут служить примером того, как гражданское общество берет на себя функции государства и успешно справляется с социальными задачами.

Член Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Наталья Кирюхина посетит благотворительное учреждение "Центр социальной реабилитации "Турмалин" - это место, где люди с особыми потребностями находят верных друзей, дело по душе и день за днём учатся жить. После этого она посетит фонд "Творческое объединение "Круг", который занимается социокультурной адаптацией и профессиональной реабилитацией слепоглухих людей. Третья точка – это фонд "Жизненный путь", созданный для того, чтобы поддерживать подростков и взрослых с серьезными нарушениями развития.

"Все, что мы увидим в “нулевой день”, точно работает. И мы будем стремиться к тому, чтобы таких мест становилось больше", - сказала Наталья Кирюхина.

Член Комиссии по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Елена Мильто посетит бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики, где пройдет презентация программ и лучших стартапов в сфере социального предпринимательства.

"Познакомимся с интересными социальными стартапами и предпринимательскими проектами, встретимся с руководством для определения совместных планов", - рассказала она.

В этот же день Елена Мильто встретится с представителем центра занятости "Моя карьера", который поставил перед собой амбициозную цель - повысить благосостояние социально уязвимых москвичей.

Программа объезда члена Общественной палаты РФ Натальи Кирюхиной:

Первая точка: с 10:0 до 12:00 г. Москва, ул. Кирпичная, 18с1 (РОО Яблочко)

Вторая точка: с 13:00 до 15:00 г. Москва, ул.Угрешская, д.2, стр.80, 4 этаж (АНО "Пролив" (мастерские "Окоём").

Третья точка: с 16:00 до 18:30 г. Москва, Электродная улица, 2с29 (мастерская социально-творческой инклюзии "Сундук").  

Программа объезда члена Общественной палаты РФ Елены Мильто:  

Первая точка: с 12:00 до 13:30 г. Москва, ул. Сергия Радонежского 1с1 (центр "Моя карьера").

Вторая точка: с 14:00 до 16:00 г. Москва, ул. Шаболовка 26 с 1. (бизнес-инкубатор ВШЭ).

Контактное лицо - Алексей Забелин +7-967-176-00-92

Возрастная категория 18+.

Пресс-центр форума "Сообщество"

Евгений Деревянко

+7 (987) 745-97-96

Molodpro85@mail.ru

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