На "НАШЕм Радио" стартовала неделя с Гариком Сукачевым

Москва, 29 октября 2019 г. С 28 октября по 3 ноября "НАШЕ Радио" представит в эфире неделю, посвященную Гарику Сукачеву. 1 декабря 2019 года музыканту, режиссеру и актеру исполняется 60 лет. Он даст эксклюзивное интервью в эфире радиостанции.

"Одним словом, отмечаем юбилей легендарного артиста с размахом на "НАШЕм Радио", а в ноябре встречаемся на концертах юбилейной гастрольной программы "GO", премьера которой состоялась этим летом на "НАШЕСТВИИ".

На свой юбилей Сукачев не только принимает подарки, но и дарит. Таким подарком для многочисленных поклонников станут концерты юбилейного тура "GO", которые пройдут 16 ноября в Москве и 22 ноября в Санкт-Петербурге.

Ближайшее представление пройдет в столице на ЦСКА Арене пройдет при поддержке "Ультра Продакшн".

Узнать больше можно на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.

Возрастная категория 18+.

Пресс-служба "Наше радио", ЗАО "Мультимедиа Холдинг"

Пресс-атташе Александр Готадзе gotadze@nashe.ru, +7 909 907 7722