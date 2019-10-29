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Участники Семейного финансового фестиваля заработают и потратят полмиллиона фестиков

Фестиваль пройдет в Москве 23 ноября

Москва, 29 октября. Чтобы ребенок научился рационально распоряжаться деньгами и преуспел в зрелом возрасте, еще с детства необходимо привить ему ценные качества — например, способность преодолевать сиюминутные желания ради большей награды в будущем и умение принимать самостоятельные финансовые решения. В этом поможет и Семейный финансовый фестиваль, который состоится 23 ноября 2019 года в Москве. Его участники узнают, для чего считать деньги, как экономить, как отличать потребности от желаний и ставить финансовые цели.

Площадка фестиваля на один день превратится в настоящий город финансового будущего, а участники — в жителей финансового мегаполиса с собственной валютой и инфраструктурой.

Пройдя процедуру регистрации и получив карту города, юные участники фестиваля попадут в "Банк", где получат стартовый капитал в фестивальной игровой валюте — фестиках. Этот капитал можно преумножить, посещая различные локации фестиваля и принимая участие в разнообразных мероприятиях. Выбор мероприятий велик, на площадке в течение дня их будет более 80.

Участники смогут посоревноваться в интеллектуальных турнирах "Смарт-клуба", посетить квесты и мастер-классы в "Библиотеке", посмотреть мультфильмы в "Кинотеатре", поиграть в настольные финансовые игры на "Игровой площадке", узнать о финансовых лайфхаках для подростков в "Школе" и даже попасть в "Технопарк", "Финансовую лабораторию" и "Обсерваторию".

Заработать фестивальную валюту можно и на продаже рукодельных товаров на "Ярмарке". Там ребята смогут научиться ценить труд, договариваться, выбирать наилучшие предложения и разбираться в вопросах ценообразования. Собственные поделки для продажи можно принести с собой из дома или изготовить на многочисленных творческих мастер-классах, которые будут проходить в "Арт-квартале" фестиваля. У участников будет возможность раскрасить копилку, расписать эко-сумку, сшить финансовый органайзер или сделать календарь в технике скрапбукинг, чтобы затем выгодно продать свои поделки на ярмарке за фестивальную валюту.

Потратить заработанный капитал можно будет в импровизированном "Магазине" с большим ассортиментом товаров на любой вкус: купить книги, настольные игры, игрушки, тематические сувениры и сладости. Именно процесс приобретения товаров даст ребенку возможность понять механизм покупок за собственные средства, усвоить принципы рыночных отношений, а также позаниматься экономической арифметикой.

Взрослые участники тем временем смогут получить бесплатные финансовые и юридические консультации, послушать лекции экспертов о планировании бюджета, секретах счастливой финансовой жизни для женщин, государственных льготах, сбережениях и финансовой безопасности. Так, эксперты Трехъязычного детского центра P'titCREF Arbat расскажут, как обучать финансовой грамотности детей дошкольного возраста. Во время этой лекции родители попробуют себя не только в роли слушателей, но в и роли участников — зададут свои вопросы, выскажут мнения и, конечно, станут зрителями открытого урока финансовой грамотности, в котором смогут принять участие их дети.

Подробнее о программе можно узнать на официальном сайте фестиваля.

Вход на фестиваль свободный, участие во всех мероприятиях бесплатное при условии предварительной регистрации.

Место проведения: Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова (г. Москва, Стремянный пер., д. 28, стр. 1).

Время: с 11:00 до 18:00.

Возрастная категория 6+.

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