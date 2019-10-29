Ученые, представители ОПК и власти обсудили в УрГЭУ проблемы неоиндустриального развития

ТАСС, 29 октября. Представители научного сообщества, предприятий оборонно-промышленного комплекса Свердловской области, органов государственного и муниципального управления приняли участие в экспертной сессии Уральского отделения Вольного экономического общества России "Урал − XXI век: пространство для неоиндустриального развития. Проблемы рынков и предприятий в условиях неоиндустриального развития". Как рассказали в информационно-рекламном управлении Уральского государственного экономического университета, экспертная сессия состоялась в УрГЭУ в рамках программы Уральского экономического форума "Урал – драйвер неоиндустриального и инновационного развития России".

Работу экспертной секции открыл кандидат экономических наук, проректор Института технологии и бизнеса в Чешских Будейовицах, директор проектно-инновационного центра VSTE Войтех Штехель. Он рассказал о научно-исследовательской деятельности чешского вуза, ориентированной на эколого-экономические исследования, и презентовал перспективные научные проекты института, направленные на разработку инновационных идей. Так, например, в этом институте созданы новые лаборатории, где используется оборудование, предназначенное для анализа различных материалов и контроля качества, и проводятся исследования и разработка технологий реутилизации отходов цинка при производстве высококачественных отливов из цинковых сплавов. Также докладчик отметил, что Институт технологии и бизнеса с удовольствием делится наработками в сферах образования и науки, принимая студентов из других стран. На данный момент в вузе обучается около 20 русских студентов.

Артем Бурак, заместитель директора департамента по продвижению и продажам гражданской продукции по РФ АО "ПО "Уральский оптико-механический завод" им. Э.С. Яламова", представил направления деятельности предприятия, которое является одной из ключевых организаций холдинговой компании АО "Швабе", входящей в Государственную корпорацию "Ростех". На данный момент на предприятии трудится более 2,5 тыс. сотрудников, а его выручка составляет 10,5 млрд рублей (на 2018 год).

Дмитрий Кокшаров, представитель АО "НПО автоматики имени академика Н.А.Семихатова", рассказал о площадке для экспериментальной разработки проектов научно-производственного объединения, идея создания которой возникла из необходимости разрешения противоречий между обеспечением высокой надежности продукции, получением гарантированного результата разработки и освоением современных технологий, отработкой новых решений. Докладчик подчеркнул, что деятельность такой площадки позволяет избежать неудачного внедрения разработок вне предприятия, упрощает процессы управления изменениями внутри проектов, существенно сокращает время от идеи до прототипа.

В рамках секции кандидат экономических наук, проректор по развитию РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Штыхно оценил перспективы неоиндустриального и инновационного развитии России. В докладе по видеосвязи он отметил, что его университет рассматривает неоиндустриализацию как процесс широкомасштабного внедрения комплекса прорывных технологий, прежде всего в промышленности. В результате чего происходит смена парадигмы производственной деятельности. Вместо субстативного производства возникает аддитивное. Кроме того, внедряются непрерывное электронное управление расширенным производственным циклом и подходящее к киберфизическому типу производство.

Проблемы на стыке развития и управления

Второй блок экспертной сессии УрО ВЭО России был посвящен проблемам пространственной организации процессов неоиндустриального и инновационного развития, а также государственного и муниципального управления.

Профессор, доктор социологических наук, заведующий кафедрой региональной экономики и управления территориями Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского Олег Рой проанализировал влияние стратегии социально-экономического развития на развертывание экономического потенциала региона, дал определение основных ориентиров, рассказал о механизмах реализации стратегии и основных недостатках стратегических документов. По словам эксперта, Свердловская область рассматривает собственную стратегию в качестве основы для разработки региональных программ, схем территориального планирования, прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период.

Профессор, завкафедрой УрГЭУ Евгений Анимица и доктор экономических наук Наталья Новикова представили результаты исследования потенциала неоиндустриального развития Уральского макрорегиона. Процесс данного развития ученые определяют как двуединый: модернизация традиционных базовых отраслей промышленности граничит с созданием новых высокотехнологичных производств пятого и шестого технологических укладов. "В завершение доклада Наталья Валерьевна заключила, что Уральский макрорегион обладает всеми предпосылками и большим потенциалом для запуска процесса неоиндустриального развития", - отметили в УрГЭУ.

Об УрГЭУ

Уральский государственный экономический университет – крупнейший базовый многопрофильный экономический вуз Уральского региона, в котором обучаются более 17 тыс. студентов. В университете работают около 600 преподавателей, среди них более 80 докторов наук и 340 кандидатов наук, преимущественно в сфере экономики и финансов. За 52 года своей истории вуз подготовил свыше 130 тыс. специалистов для разных отраслей народного хозяйства. Функции учредителя УрГЭУ выполняет Министерство науки и высшего образования РФ.