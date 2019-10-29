В одном из крупнейших в мире северных небоскребов создается фитнес-центр сети Encore

ТАСС, 29 октября. В одном из крупнейших в мире северных небоскребов, башне "Исеть" в центре Екатеринбурга, свой фитнес-центр и SPA разместит общероссийская сеть фитнес-клубов премиум-класса Encore. Франчайзинговый договор 29 октября подписали руководитель сети фитнес-клубов Encore Ирина Кутина и руководитель девелоперских проектов "УГМК застройщик" Евгений Мордовин в ходе VI Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia и Всемирного дня городов, которые открылись сегодня в "Екатеринбург ЭКСПО".

По словам Кутиной, площадь фитнес-центра и SPA составит от 3,5 до 3,8 тыс. кв. м, он рассчитан на посещение до 2200 человек в сутки. Строительство и обустройство объекта предварительно планируется завершить в середине 2020 года.

Участники соглашения отметили значимость и статусность этого проекта для каждой стороны, селекция партнера и площадки осуществлялись ими основательно. Так, услугами клуба смогут пользоваться гости пятизвездочного отеля класса люкс "Хаятт Ридженси Екатеринбург", который соединен с "Исетью" переходом.

О башне

С 2016 до 2018 года башня "Исеть" в Екатеринбурге была самым высоким северным небоскребом в мире. Объект был сдан в эксплуатацию в декабре 2016 года. Высота здания - 209 м, 52 этажа предназначены для 225 апартаментов премиум-класса различной конфигурации. Общая площадь небоскреба превышает 70 тыс. кв. м. Лишь в 2018 году первенство башни в Екатеринбурге забрал Лахта-центр в Санкт-Петербурге (по проекту высота со шпилем - 462 м).

Башня "Исеть" - первый объект делового центра "Екатеринбург-Сити", который реализуется в исторической части уральского мегаполиса. Компания УГМК планировала построить здесь еще три небоскреба, высота которых составит 214, 250 и 300 м.