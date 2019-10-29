Жилой комплекс УГМК "Макаровский квартал" в Екатеринбурге признан одним из лучших в России

ТАСС, 29 октября. Эксперты проекта "Единый ресурс застройщиков" признали жилой комплекс "Макаровский квартал", строящийся в Екатеринбурге компанией "УГМК застройщик", лучшим в России по ряду номинаций и лучшим в абсолютной номинации в Свердловской области по состоянию на октябрь 2019 года. Диплом за первое место в ТОПе жилых комплексов 29 октября вручил руководитель проекта "Единый ресурс застройщиков" Юрий Гарбузов руководителю девелоперских проектов "УГМК застройщик" Евгению Мордовину в ходе VI Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia и Всемирного дня городов, которые открылись сегодня в "Екатеринбург ЭКСПО".

Проект "Макаровский квартал" признан победителем в номинации "Лучшие жилые комплексы с высотными домами" в России, отметил Гарбузов. Кроме того, "УГМК застройщик" стала единственной компанией в РФ, дважды представленной в ТОП-20 рейтинга – на 11 позиции оказался другой проект, реализуемый в Екатеринбурге, – ЖК "Нагорный".

На втором месте общероссийского рейтинга оказался также проект, реализуемый в Екатеринбурге, – ЖК "Екатерининский парк", на третьем – московский ЖК "Символ". Из ТОП-20 лучших высотных жилых комплексов шесть строятся в Екатеринбурге, семь – в Москве, по два – в Уфе и Новосибирске, по одному – в Ижевске, Воронеже и Челябинске.

Как рассказал Гарбузов, оценка жилых комплексов была проведена по 106 параметрам.

Также эксперт отметил, что, бесспорно лидируя в общероссийском "высотном" ТОПе, в абсолютном зачете по всем номинациям "Макаровский квартал" лишь один балл уступил победителю – ЖК "Зиларт" в Москве. При этом в шести группах потребительских качеств – социальная инфраструктура, объекты спорта, входные группы, массовый отдых, подъезды, а также уважение к клиенту – екатеринбургский проект УГМК признан лучшим в РФ.

Справочно

Церемония заливки "первого бетона" нового многофункционального жилого комплекса УГМК прошла 22 марта 2017 года. Он строится на участке 5,3 га на набережной городского пруда Екатеринбурга. Его общая площадь составит порядка 170 тыс. кв. м, всего здесь будет построено порядка 900 квартир бизнес- и элит-класса и обустроено 1250 парковочных мест в двухуровневом подземном паркинге. Строительство первой очереди ЖК "Макаровский" было начато 2 февраля 2017 года, завершено 26 декабря 2018 года. Проектная декларация на сайте.

Единый ресурс застройщиков — уникальный проект, реализуемый при поддержке Национального объединения застройщиков жилья. Единый ресурс застройщиков включает в себя полную базу данных застройщиков жилья, осуществляющих в РФ жилищное строительство с привлечением средств граждан по договорам участия в долевом строительстве.