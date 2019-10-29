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VI Всероссийская неделя сбережений откроется 31 октября

Центральной темой мероприятия станет цифровизация финансовых услуг

Москва, 29 октября. Старт VI Всероссийской недели сбережений состоится 31 октября в Международный день экономии. Во всех регионах России под эгидой проекта Минфина по повышению уровня финансовой грамотности населения состоится серия бесплатных лекций и семинаров, финансовых фестивалей, очных и онлайн-консультаций финансовых экспертов для взрослой аудитории, пройдут образовательно-просветительские мероприятия для студентов и представителей бизнеса. 

Цель ежегодной акции — привлечь внимание граждан к ответственному финансовому поведению, правилам личной финансовой безопасности и вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг. В этом году ключевой темой мероприятий Недели станут возможности и риски, связанные с развитием цифровых финансовых услуг, особенности взаимодействия разных поколений с цифровой финансовой средой.

В Москве торжественное открытие Недели сбережений пройдет в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Здесь состоится телемост с  регионами — участниками проекта Минфина России, а также профессиональная дискуссия представителей Минфина и экспертов проекта по теме возможностей и рисков, связанных с развитием цифровых финансовых услуг.

Директор департамента международных финансовых отношений Минфина России, директор проекта Минфина России по повышению уровня финансовой грамотности Андрей Бокарев отметил: "Сегодня использование цифровых финансовых сервисов для многих стало неотъемлемой частью комфортной жизни. Совершая те или иные транзакции с помощью смартфона или компьютера, мы практически не задумываемся о рисках, которые могут возникнуть. Правда состоит в том, что они существуют. Сегодня средства можно потерять буквально в один клик. Об этом необходимо рассказывать как можно большему количеству людей. Поскольку в Неделе сбережений ежегодно участвуют миллионы россиян, в этом году мы решили сделать цифровизацию финансовых услуг центральной темой мероприятий".

В рамках очных и онлайн-семинаров будут обсуждаться темы: "Финансовая грамотность в условиях цифровой экономики (для аудитории 25-35 лет)"; "Цифровая финансовая грамотность (для аудитории 60+); "Личное финансовое планирование"; "Основы финансовой безопасности"; "Управление кредитной нагрузкой"; "Управление личным бюджетом". Все материалы для проведения образовательно-просветительских мероприятий выложены в свободном доступе на сайте вашифинансы.рф в разделе "Неделя сбережений".

Итоги Недели сбережений подведет Семейный финансовый фестиваль, который состоится 23 ноября на площадке Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова в Москве и будет направлен на повышение уровня финансовой грамотности членов семьи. Гости мероприятия на один день станут жителями настоящего города с собственной валютой и инфраструктурой. Участников ждут творческие мастер-классы, образовательные спектакли и мюзиклы, мультфильмы, конкурсы, интеллектуальные финансовые баттлы для всей семьи, публичные лекции, открытые дискуссии с участием известных спикеров и многое другое.

Всероссийские информационно-просветительские мероприятия в рамках проекта Минфина на постоянной основе проводятся с 2014 года. Свыше 9 млн человек уже приняли участие в событиях Недели финансовой грамотности для детей и молодежи и Недели сбережений для взрослого населения (всего около 130 тыс. мероприятий в России).

Образовательно-просветительские мероприятия в рамках Всероссийской недели сбережений будут бесплатными. Подробнее на портале вашифинансы.рф.

Генеральными партнерами Всероссийской недели сбережений в 2019 году выступят САО "ВСК", НСПК "Мир", ПАО "МТС-Банк", ПАО "Почта Банк", СК "Ренессанс Жизнь", ПАО "Сбербанк".

Возрастная категория 16+.

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