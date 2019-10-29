Михаил Швыдкой возглавил попечительский совет МАМТ

Москва, 29 октября. Состоялось очередное заседание Попечительского совета Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

На заседании единогласно был избран председатель попечительского совета – им стал специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Заместителем председателя попечительского совета также единогласно избран министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

На обсуждении были представлены творческие планы театра на 2020 год, включающие восемь премьер, а также специальные проекты и зарубежные гастроли. Попечители поддержали представленные театром планы и внесли предложение о необходимости расширения состава попечителей с целью увеличения объема финансовой поддержки театра.

Отдельно обсуждался вопрос о программе социальной поддержки сотрудников театра. Наиболее приоритетным направлением такой программы является добровольное медицинское страхование творческих коллективов театра, которое необходимо организовать в кратчайшие сроки.

Попечители приняли решение о создании некоммерческой организации "Фонд Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко".

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