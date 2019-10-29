Выставка "Дагеротип, автохром, поляроид. 1/1" откроется в Пушкинском музее в ноябре

Москва, 29 октября. ГМИИ им. А.С. Пушкина представляет выставку "Дагеротип, автохром, поляроид. 1/1", посвященную 180-летию изобретения фотографии. Зрители увидят уникальные образцы трех редких технологий в истории фотографического искусства, которые не только не позволяли тиражировать произведения, но и явились первыми в своем роде. Первым фотографическим изображением, первой цветной фотографией, первым моментальным отпечатком. В экспозицию войдут 115 работ, существующих в единственном экземпляре, из музеев Франции, Австрии и России. Среди авторов: Луи Дагер, Сергей Левицкий, Леон Жимпель, Антонен Персонна, Стивен Шор и Хельмут Ньютон.

Датой изобретения фотографии считается 19 августа 1839 года, когда на заседании Академии наук был обнародован доклад о технологии, придуманной французом Луи Жаком Манде Дагером и названной его именем. Франция открыла всему миру секрет фотографии, и мир с удивлением впервые увидел свои отражения.

На протяжении своей 180-летней истории фотография воспринималась как тиражный способ создания изображений. Специфику фотографии составляет документальность, достоверность, возможность увековечить мгновение. Взаимоотношения линз, химических реагентов и света с воспроизводимой натурой создали новое искусство. Искусство технологии, где первыми из первых стали дагеротипия, автохром, поляроид. Единичные фотографии оказались столь же уникальными, как рукотворные произведения художников. Очарование неповторимых отпечатков привлекало многих фотографов и художников, любителей и профессионалов. Несерийные технологии создания отпечатков, заняли особую нишу в истории фотографии.

Спецификой экспозиции "Дагеротип, автохром, поляроид. 1/1" является экспонирование вещей, созданных столь непохожими способами и в столь разное время в одном пространстве, представляя новый взгляд на феномен фотографии, на ее качества как произведения искусства, неповторимого в своем роде. Тиражная фотография обычно имеет цифровое обозначение через знак "/", что отмечает номер отпечатка из тиража, к примеру: 2/5 – второй отпечаток из пяти. В названии выставки подчеркивается уникальность фотоснимков: тираж 1/1 – один из одного. Выставка не делит фотографию по жанрам, а технологии не представлены в хронологическом порядке. Мотивы и темы работ иллюстрируют разнообразие интересов как профессиональных фотографов, так и любителей фотографии на протяжении всей ее истории.

Дагеротип считается первым фотографическим процессом — искусство светописи началось именно с дагеротипии. На выставке будут представлены дагеротипы из собрания Национальной библиотеки Франции в Париже и Государственного исторического музея в Москве, датированные 1840–1850 годами, дающие представление об особенностях технологии, вариантах оформления пластин, типичных темах и мотивах, географии распространения.

Автохром считается первым цветным процессом фотопечати. Он был запатентован во Франции изобретателями кинематографа братьями Люмьер в 1903 году. Автохромы оставались единственным массовым способом цветной фотосъемки вплоть до середины 1930-х годов. На выставке будут представлены автохромы из собрания Французского фотографического общества в Париже, относящиеся к периоду с 1907 по 1930 год.

Поляроидные отпечатки стали первым способом получения мгновенных цветных изображений. Метод был запатентован в 1947 году и получил массовое распространение в 1970-х – 1980-х. Единичный цветной отпечаток на готовой карточке Polaroid в своем роде оказался предшественником цифровой фотографии – результат съемки можно увидеть моментально. На выставке будут представлены работы из крупнейшего собрания поляроидов Коллекции Остлихт в Вене, датированные 1970–1980 годами.

Экспозиция располагается в семи залах Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, три из которых занимают тематические инсталляции, посвященные представленным технологиям. В зале с инсталляцией дагеротипа зритель попадет в пространство с зеркальной поверхностью, которая создает фантастическую иллюзию, перенося его в то время, когда люди впервые смогли увидеть свою "фотографическую копию", ведь дагеротип называли "зеркалом с памятью". Инсталляция автохрома погрузит в мираж цветного изображения. Пятна синего, зеленого и красного цветов многократно отражаясь в зеркальном коридоре, позволяют зрителю оказаться внутри автохрома. В зале с инсталляцией поляроида можно будет увидеть весь радужный спектр, погрузиться в созерцание цветной галлюцинации, ставшей неотъемлемой частью культуры 1970-х – 1980-х годов.

На выставке будут представлены работы изобретателя фотографии француза Луи Жака Манде Дагера, одного из ключевых английских дагеротипистов Антуана Клоде, а также известного мастера светописи в Российской империи – Сергея Левицкого; автохромы Антонена Персонна – коллекционера работ импрессионистов и талантливого фотографа Французского фотографического общества. Среди поляроидов работы американского пейзажиста Энсела Адамса, пионера итальянской цветной фотографии Луиджи Гирри, американских фотографов Стивена Шора и Аарона Сискинда, а также знаменитого фэшн-фотографа Хельмута Ньютона. Работы предоставлены Национальной библиотекой Франции и Французским фотографическим обществом в Париже, фотографической Коллекцией Остлихт в Вене и Государственным историческим музеем в Москве.

Марина Лошак, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина:

"В знаменательный для фотографии год ГМИИ им. А.С. Пушкина представляет выставку уникальных снимков. Выразительные возможности художественной фотографии безграничны. Само видение мира "в кадре" – наследие живописи, а рамка картины – первая раскадровка. Фотография – это не только выдержка, диафрагма, оптика объектива и типы пленки, это в большой степени исследование, опыт, выражение таланта художника. Фотография освободила живопись от утилитарной функции – изобразительной фиксации факта, что было одной из важнейших задач искусства. Можно сказать, что фотография во многом повлияла на эволюцию живописи, способствовала выявлению ее неповторимой специфики. Но фотография также многое вобрала в себя из многовекового опыта развития изобразительного искусства".

Ольга Аверьянова, куратор выставки, заведующая отделом искусства фотографии ГМИИ им. А.С. Пушкина:

"На всем пути своего развития фотография выстраивает сложные отношения с реальностью, которые, как оказалось, могут быть и настоящими, и "фиктивными". В этих отношениях и заключена формула фотографии: бесконечная иллюзорность реальности и вымысла, искусства и жизни.

Секрет фотографии заключается в том, что она может быть всем. Она превосходно выполняет архивную функцию, имея для этого особый набор изобразительных кодов. За свою относительно недолгую жизнь она собрала колоссальный визуальный архив, без которого уже трудно представить современную жизнь. Ее можно использовать для переосмысления реальности, выполняя условия эстетического перекодирования действительности, находя ей место в мире иллюзий, каким является искусство.

Фотография предлагает собственные модели и способы, чтобы продемонстрировать, что объекты, оказавшись в объективе камеры, находятся в процессе смены их материального состояния и скоростей их циркуляции — от реальных до умозрительных, от медленной (архивации) до бесконечно быстрой (репродукции). Этическая проблематика фотографирования остается сложной и все еще не до конца устоявшейся. По-прежнему актуальны вопросы: как и зачем создаются визуальные архивы, что позволяет им превращаться из документального свидетельства в материал для творческого осмысления. Выставка поможет ответить на них".

Даты проведения: 19 ноября – 26 января 2019 года.

Пресс-показ: 18 ноября, 12:00.

Место проведения: Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков (Волхонка, 14).

Куратор: Ольга Аверьянова, заведующая отделом искусства фотографии ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Выставка организована при поддержке компании "Аксенчер" в России.

Возрастная категория 18+.