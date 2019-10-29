Итоговый форум "Сообщество" будет посвящен роли общественности в реализации нацпроектов

Москва, 29 октября. В Москве в Гостином Дворе 31 октября - 1 ноября пройдет итоговый форум "Сообщество" , завершающий годовую форумную кампанию Общественной палаты России. Его тема — "Российское гражданское общество: от контроля к участию".

Гражданские активисты, руководители и члены общественных советов при органах исполнительной власти, чиновники, представители региональных общественных палат и члены ОП РФ соберутся на дискуссионных площадках, чтобы обсудить ход реализации масштабных национальных проектов и выработать практичный план общественных изменений.

"Форум "Сообщество" — это форум активных, творческих, пассионарных людей, находящихся в поиске конструктивных идей. Людей неравнодушных к судьбе своего государства и составляющих передовую часть гражданского общества", — заявил первый заместитель секретаря ОП РФ, Герой России Вячеслав Бочаров.

По его словам, решить огромные стратегические задачи в кратчайшие сроки можно только в том случае, "когда они станут смыслом жизни всех или, по крайней мере, большинства тех, кто не на словах, а на деле считает себя гражданином РФ, и для кого судьба страны и судьба своей семьи связаны неразрывной нитью". "Форум "Сообщество" объединяет именно таких людей", — подчеркнул он.

Он отметил, что на площадках форума будет рассмотрено множество вопросов, касающихся всех сторон жизнедеятельности нашего общества, в том числе и таких непростых, как бедность и неравенство.

Заместитель председателя Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко отметил, что все форумы этого года были построены вокруг темы перехода гражданского общества от контроля за работой органов власти к активному участию в формировании управленческих решений.

"В частности, по национальному проекту "Демография" мы предложили не только общественный мониторинг достижения целей национального развития, но и очень конкретные механизмы решения проблем, — рассказал он. — Наступает новое время для общественных инициатив, когда предложения общественности получают одобрение гражданского общества и, на мой взгляд, могут быть реализованы в качестве управленческих решений".

Сергей Рыбальченко выразил уверенность, что главная тема общественно-политической жизни страны — это достижение целей национального развития, заложенных в майских указах президента.

"Мы все учимся проектировать на национальном уровне — это очень сложная задача, но нацпроекты обязательно должны сопровождаться общественным участием. Только на условиях партнерства мы сможем добиться тех амбициозных задач и предельных целей, которые предусмотрены майским указом, а в частности — темой обеспечения устойчивого естественного прироста населения, снижения бедности населения, повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году", — сказал он.

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова отмечает, что общественный контроль в России в последнее время очень активно развивается: складывается система общественных советов при органах власти, Общественная палата становится все более влиятельным инструментом общественного контроля и развивает сам институт общественного контроля, появляется все больше активных НКО, и граждане активны. Но роль гражданского общества не должна сводиться только к этому, считает она.

"Еще более ценно, когда мы что-то предлагаем и сами участвуем в этих изменениях. Для этого тоже есть различные инструменты и институты. И хотя мы все еще натыкаемся на барьеры и противодействие со стороны ведомственных структур, тем не менее видим, как меняется ситуация, социальная политика государства. Мы знаем массу примеров, как благодаря настойчивости институтов гражданского общества происходят реальные изменения, даже не точечного характера, когда, условно говоря, спасли ребенка, сохранили лес, потушили пожар, нашли пропавшую бабушку, помогли приюту для бездомных животных. Еще более ценно и важно, когда важные государственные документы, например, концепция паллиативной помощи, новые подходы к системе профилактики сиротства, переустройство учреждений для детей-сирот и т.д. создаются по инициативе и с участием институтов гражданского общества. Мы видим, что это возможно", - заявила Елена Тополева-Солдунова.

По ее словам, важно, чтобы в нацпроектах тоже отслеживался не только общественный контроль, но и были созданы инструменты для активного участия граждан и НКО в их реализации; чтобы органы власти регулярно получали обратную связь, знали, где используются институты гражданского общества.

"Пока это происходит не в полной мере. Я считаю, что форум "Сообщество" поднимает важную тему: конечно, общественный контроль — это хорошо, но надо идти дальше, если мы хотим реальных изменений", — говорит она.

Вячеслав Бочаров подчеркнул, что итоговый форум по традиции проходит накануне государственного праздника — Дня народного единства.

"Наш народ в своей истории не раз решал самые, казалось бы, невыполнимые задачи, и это было результатом единения всех слоев общества. Я уверен, что и с теми задачами, которые сведены в национальные проекты, мы справимся. Раскачиваться нет времени. Это понимают все, кто примет участие в работе дискуссионных площадок", — сказал он, добавив, что обсуждение выносимых вопросов будет носить конструктивный характер с конкретными созидательными рекомендациями.

Итоговый форум "Сообщество" — это место демонстрации матрицы институтов гражданского общества, в рамках которой они находятся в постоянном взаимодействии, оказывая влияние на значимые социальные процессы.

Программа форума будет построена вокруг обсуждения конкретных кейсов — тех историй, когда Общественная палата смогла аккумулировать потенциал гражданского общества, добившись от власти принятия решений, выгодных людям.

Основные направления — это вопросы экологии (утилизация отходов Байкальского ЦБК, переработка ТКО); демографии (обсуждение специального доклада ОП РФ по вопросам демографии); доступного жилья (выполнение майских указов по строительству 120 млн кв. м жилья в год); общественного обсуждения программы развития Дальнего Востока; доступа НКО на рынок социальных услуг.

В процессе обсуждения будет сформирована повестка развития, мотивирующая общественников реализовывать свои инициативы или включаться в действующие гуманитарные практики решения наболевших вопросов.

По итогам работы форума будут подготовлены предложения, адаптированные для эффективного диалога общества и власти.

В течение года двухдневные форумы "Сообщество" прошли в четырех федеральных округах страны — в Махачкале, Улан-Удэ, Архангельске и Белгороде. Еще два малых форума прошли во Владикавказе и Мичуринске.

Накануне открытия каждой из дискуссионных площадок в рамках нулевого дня работы форума члены ОП РФ проводили выездные общественные проверки, встречи с гражданами и представителями местных администраций.

Программа итогового форума "Сообщество".

Подать заявку на участие в итоговом форуме можно на официальном сайте мероприятия: форумсообщество.рф.

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