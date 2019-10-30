ТАСС, 30 октября. Компания "ФОРЭС" вошла в ТОП-200 крупнейших предприятий Урала и Западной Сибири. Как сообщили в пресс-службе компании, в рейтинге 400 крупнейших предприятий Урала и Западной Сибири, опубликованном журналом "Эксперт Урал", она заняла 160 место.

"Основой для составления рейтинга стали официальные статистические данные о реализации промышленной продукции в 2018 году. Согласно этим данным, ООО "ФОРЭС" по такому показателю (13,7 млрд рублей) несколько уступило "Ураласбесту" (13,9 млрд рублей, 159 место), но обошло Уральский трубный завод (13 млрд, 161 место). При этом чистая прибыль "ФОРЭС" (374 млн рублей) оказалась на 185 млн рублей меньше, чем получил "Ураласбест" (559 млн рублей)", - сказано в сообщении компании.

Там уточнили, что выше "Ураласбеста" и "ФОРЭС" в рейтинге оказались, например, такие известные уральские компании, как "Атомстройкомплекс" (142 место), "ВИЗ-Сталь" (147 место), сеть супермаркетов "Кировский" (148 место) и "МАКФА" (149 место). Позиции чуть ниже заняли, в частности, "Сима-Ленд" (167 место) и "Фармленд" (169 место).

"Такие итоги работы в 2018 году четко отражают наш стратегический выбор. Компания продолжает считать приоритетом свое устойчивое развитие. Именно поэтому значительная часть прибыли, полученной в предыдущие годы, была вложена в модернизацию производственных и экологических мощностей. Отчасти уступая покупателям в цене, мы поддерживаем долговременный спрос на нашу продукцию. А вместе с этим – сохраняем прежние и создаем новые рабочие места, оставаясь одной из опор для экономики малых уральских городов, где работают заводы компании", - приводят в компании слова исполнительного директора ООО "ФОРЭС" Михаила Ловкова.

Подразделения ООО "ФОРЭС" действуют в Асбесте, Сухом Логу, Каменске-Уральском и селе Курьи (Свердловская область). В соответствии с законодательством, в 2018 году компания перечислила во все уровни бюджетов 2,2 млрд рублей. Инвестиции в модернизацию и развитие производства превысили 900 млн рублей, в том числе более 100 млн рублей – в развитие экологических мощностей. Пятая часть полученной чистой прибыли направлена на благотворительность. Средняя ежемесячная зарплата производственного персонала компании к концу 2018 года составила около 40 тыс. рублей.

Рейтинг 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири составлен аналитическим центром "Эксперт" на основе методики, используемой при составлении федерального рейтинга "Эксперт 400". В рейтинге представлены компании практически всех основных сфер экономики. География исследования — Свердловская, Челябинская, Курганская, Оренбургская, Тюменская (включая ХМАО и ЯНАО) области, Пермский край, республики Башкортостан и Удмуртия.

О компании

Компания "ФОРЭС" - лидер производства пропантов (керамических расклинивателей нефтяных скважин – прим. ТАСС) в России, занимает 60% отечественного рынка этих изделий. Пропанты более 15 лет успешно применяются на месторождениях нефтегазодобывающих компаний России и Казахстана. В компании внедрена система менеджмента качества по версии международного стандарта ISO 9001. Каждое предприятие "ФОРЭСа" оснащено современными пылегазоуловительными установками, которые обеспечивают экологическую безопасность – выполнение природоохранных норм на границах санитарно-защитных зон и в рабочих помещениях. Контролировать уровень экологической безопасности позволяет производственный экомониторинг, который ведет экологическая служба компании.

В четырех производственных подразделениях – Асбестовском, Сухоложском, Курьинском, Каменск-Уральском – и на трех предприятиях-партнерах в Свердловской и Курганской областях работают около 4 тыс. сотрудников. В структуре компании три консигнационных склада - в Нижневартовске, Нягани, Пыть-Яхе, а также Научный центр в Екатеринбурге.

Вместе с компаниями-партнерами с 2002 года по уникальной собственной технологии компания "ФОРЭС" выпускает пропанты – материал для технологии разрыва нефтяного пласта. Реализует полный цикл производства от подготовки сырья до поставки готовой продукции заказчикам.