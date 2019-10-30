В "Газпром трансгаз Екатеринбург" завершена программа капитальных ремонтов ГРС

ТАСС, 30 октября. В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в полном объеме реализована программа капитального ремонта газораспределительных станций (ГРС). Работы проведены на 13 станциях, все они были выполнены хозспособом без привлечения сторонних подрядных организаций, сообщили в среду в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.

Ремонты прошли во всех четырех областях, где осуществляют производственную деятельность филиалы предприятия. Наиболее масштабные проекты реализованы на ГРС "Россия" (Оренбургская область) и ГРС г. Миасс (Челябинская область), где практически полностью было обновлено основное технологическое оборудование. На большинстве остальных ГРС производилась замена отдельных элементов. В первую очередь, это коснулось кранов и задвижек. Кроме того, три ГРС получили современную систему газоочистки, семь – улучшенные регуляторы давления, еще на трех заработали автоматические одоризационные установки.

Как отметили в производственном отделе по эксплуатации ГРС "Газпром трансгаз Екатеринбург", при остановке станций на время ремонта в каждом случае прорабатывалась схема, которая позволяла продолжать снабжение потребителей голубым топливом. К примеру, если станцию останавливали на несколько недель или месяцев, использовали временные редуцирующие устройства (ВУР): мобильные блочные ГРС, которые подключаются к входному и выходному шлейфам станции, выведенной в ремонт. Всего в Обществе имеется шесть ВУРов, и этим летом все они были задействованы.

Капремонты ГРС прошли в девяти филиалах Общества, больше всего станций (три единицы) отремонтировано в Челябинском ЛПУМГ, в том числе самый крупный объект текущего года – ГРС №3 г. Челябинск. В ремонтах участвовали бригады всех четырех Управлений аварийно-восстановительных работ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург".

В минувшем году в Обществе было отремонтировано 12 ГРС. Всего же на балансе уральского газотранспортного предприятия находится 281 газораспределительная станция.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100% дочернее общество ПАО "Газпром". Обслуживает объекты газотранспортной системы, осуществляет транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. Коллектив предприятия насчитывает более 9 тыс. человек.