Россия и Германия укрепляют бизнес-диалог

Москва, 30 октября. В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова и председателя "Мангольд Консалтинг", профессора Клауса Мангольда. Главной темой встречи стало обсуждение участия бизнес-делегаций Германии в ключевых деловых мероприятиях Фонда Росконгресс, а также возможность для Германии выступить страной-гостем Петербургского международного экономического форума.

"Германия традиционно представлена на Петербургском международном экономическом форуме одной из крупнейших делегаций, в этом году в мероприятии принимали участие более 300 представителей страны. В рамках форума состоялся двусторонний бизнес-диалог, где представители российского и немецкого бизнеса выразили взаимный интерес к реализации совместных проектов в различных сферах экономики, а также отметили укрепление взаимоотношений между нашими странами", – отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Тема российско-германского сотрудничества всегда остается актуальной, тем более, что по итогам текущего года Германия выйдет на второе место по объему инвестиций в Россию за последние 20 лет.

"В следующем году Германия принимает председательство в Евросоюзе, и это положительно влияет на решение представителей немецкого бизнеса участвовать в Петербургском международном экономическом форуме, где я принимаю участие со времени его основания, и я высоко оцениваю практическое значение форума для выстраивания диалога и развития торгово-экономических отношений между нашими странами. Ежегодные встречи на этой авторитетной площадке позволяют существенно ускорить реализацию совместных инвестиционных проектов и найти конструктивные решения для укрепления взаимовыгодного сотрудничества", – подчеркнул председатель "Мангольд Консалтинг" Клаус Мангольд.

Участники встречи обсудили участие Германии в "Русском доме" в Давосе в январе 2020 года, а также встречу деловых кругов России и Германии в феврале 2020 года в Штутгарте, организатором которой выступит Фонд Росконгресс совместно с региональным партнером, почетным консулом РФ в земле Баден-Вюртемберг, председателем наблюдательного совета Knorr-Bremse, доктором Клаусом Мангольдом.

Ранее Антон Кобяков провел встречу с исполнительным директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом, где были намечены направления поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе оговорены возможности организации делового визита представителей малого и среднего бизнеса России в Германию, а также участие малого бизнеса Германии в мероприятиях Фонда Росконгресс.

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