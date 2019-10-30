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Состоялось заседание Оргкомитета ПМЭФ-2020

Петербургский международный экономический форум 2020 года пройдет 3-6 июня
Заместитель председателя правительства Российской Федерации — руководитель аппарата правительства Российской Федерации Константин Чуйченко Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Заместитель председателя правительства Российской Федерации — руководитель аппарата правительства Российской Федерации Константин Чуйченко
© Михаил Терещенко/ТАСС

Москва, 30 октября. Вчера, 29 октября, под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации – руководителя аппарата правительства Российской Федерации Константина Чуйченко состоялось заседание Организационного комитета по подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) в 2020 году.

На заседании особо отмечалось, что форум ежегодно подтверждает свой высокий статус в качестве масштабной, авторитетной и востребованной во всем мире площадки для свободного диалога и открытых прямых дискуссий между представителями официальной власти, деловых, научных и экспертных кругов различных стран по актуальным вопросам мировой экономики и финансов.

Участники заседания подвели итоги ПМЭФ-2019 и обсудили основные направления взаимодействия при подготовке к предстоящему форуму.

В ходе заседания обсуждались работа по формированию деловой программы и организации мероприятий по продвижению форума, подготовка гостиничной, дорожно-транспортной и конгрессно-выставочной инфраструктуры, мест проведения мероприятий спортивной программы и Фестиваля культуры ПМЭФ.

"В 2019 году в ПМЭФ приняли участие более 19 тыс. человек из 145 стран мира. Растущее год от года количество участников форума говорит о том, что Россия остается важнейшим центром притяжения для деловых и финансовых кругов всего мира. Мы высоко ценим интерес,
а главное, доверие к форуму со стороны его партнеров, гостей и участников. Это ставит перед нами задачу в следующем году, учитывая наработанный опыт и уже освоенную площадку, не снижать достигнутую высокую планку качества", - отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Антон Кобяков.

В рамках деловой программы ПМЭФ планируется продолжить традицию проведения деловых форумов многосторонних международных форматов взаимодействия, в которых участвует Россия. На площадке проведения форума состоятся заседание Регионального консультативного совета "Деловой двадцатки", деловые форумы ШОС, БРИКС и АСЕАН, Российский форум малого и среднего предпринимательства, мероприятия молодежного дня. Форумы БРИКС и ШОС пройдут в преддверии саммитов этих организаций, которые также состоятся в Санкт-Петербурге в июле 2020 года.

В ходе круглогодичной анонсирующей кампании ПМЭФ-2020 планируется проведение отраслевых круглых столов, цикла "Регионы России: точки роста", выездных сессий ПМЭФ в России и за рубежом, а также мероприятий в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке и Австралии.

На заседании также были представлены основные выводы по итогам публичных дискуссий ПМЭФ-2019. В Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс опубликованы 26 экспертных заключений. На официальном сайте мероприятия размещен сводный аналитический отчет "Итоги ПМЭФ-2019". Документ содержит описание обсуждаемых тем, актуальные задачи и современные пути их решения. Таким образом, пользователи смогут узнать об основных тезисах, выдвинутых докладчиками в ходе форума.

Петербургский международный экономический форум состоится 3-6 июня 2020 года.

Подробная информация: www.forumspb.com­.

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