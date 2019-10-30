Москва, 30 октября. MIXX Russia Conference пройдет 27 ноября в Москве в рамках IV Национального Рекламного Форума.

Комитеты IAB Russia формируют экспертизу MIXX Russia Conference , ориентированную на решение вопросов взаимодействия рекламодателей, технологических компаний, рекламных агентств и медиаплощадок. Председатели профильных комитетов IAB Russia регламентируют повестку следующих сессий:

- MIXX: Programmatic & Big Data;

- MIXX: Digital Video;

- MIXX: Mobile Advertising;

- MIXX: Digital Audio Ad.

"До открытия MIXX Russia Conference 2019 осталось меньше месяца, и в IAB Russia продолжается активная подготовка тематических сессий. Также в рамках OOH Саммита состоится сессия, посвященная DOOH, а в рамках TV Саммита - секция Advanced TV с участием компаний-участников IAB Russia. Игроки рынка готовятся поделиться результатами свежих исследований, и, в частности, рынок на конференции впервые увидит обновление карты Russian Programmatic & Data ecosystem, а также оценку рынка и сегментов мобильной рекламы в России", - комментирует ход подготовки MIXX Russsia Conference Борис Омельницкий, президент ассоциации IAB RUSSIA.

MIXX: Big Data&Programmatic. Сессия будет представлена двумя индустриальными блоками.

Направление Big Data

Основополагающей темой станет обсуждение тенденций развития рынка данных за последние три года: представление результатов исследования IAB Russia Data Market Research станет индустриально важным событием.

Направление Programmatic

Сессия обладает высокой практической ценностью: анализ programmatic-закупок в различных медиа, обсуждение DOOH - трансформация в реальном времени, оценка перспектив Addressable TV и др. По словам директора по технологиям Media Direction Group, вице-президента IAB Russia и сопредседателя комитета по Big Data&Programmatic Александра Папкова, основной тезис в MIXX: Programmatic – цифровизация и трансформация классических медиа: "Если год-два назад, к примеру, многие считали Programmatic DOOH каким-то экспериментальным направлением, то теперь же это полноценный драйвер всего OOH-рынка. Процесс построения единых кросс-медийных идентификаторов и использование связок онлайн и оффлайн данных – это новый тренд".

В ходе проведения конференции запланирована презентация карты Russian Programmatic & Data ecosystem ver 2.0. "В прошлом году мы провели эксперимент с интерактивной картой, и он оказался удачным. Текущий релиз будет логичным продолжением, обновлением. Сейчас говорить о глобальных новшествах преждевременно. В этом году мы представляем улучшенную версию продукта с учетом обратной связи, полученной нами в рамках текущего года", - сообщил о подготовке карты Russian Programmatic & Data ecosystem ver 2.0 Александр Папков.

MIXX: Mobile Advertising

Организаторы сессии представят отчет об исследовании объема рынка мобильной рекламы в 2018 году. Основная тема: mobile как ключевой драйвер развития рекламной индустрии.

В контексте рабочей секции будут рассмотрены следующие блоки:

- Как Mobile меняет наше медиа потребление;

- Место Mobile в digital-стратегии;

- Технологические возможности мобильной рекламы;

- Тренды 2020.

MIXX: Digital Video

Формат MIXX Russia Conference позволит получить целостное представление о видео-форматах для рекламных кампаний, ориентированных на прямой отклик, а также подборе технологических инструментов. Рынок digital-video находится на пороге нового этапа развития: участники будут вовлечены в обсуждение перспективы Mobile и Desktop-экранов, а также Connected TV в 2020 году.

В работу сессии включены проблематики:

- Mobile: измерения in-app трафика и возможные пути решения проблемы;

- BigData: использование новых видов данных в онлайн-видео;

- Будущее Digital Video: Addressable TV и др.

MIXX: Digital Audio Ad

Креатив в Digital Audio - главный тезис секции. Экспертиза будет направлена на обобщение накопленного опыта по креативу и передачу практических рекомендаций маркетологам по применению формата. MIXX: Digital Audio Ad рассматривает динамичное развитие сегмента через актуальные практики прямой рекламы, совмещенной с FМ и другими форматами, эффективные настройки и креатив.

Важные акценты секции:

- Подкасты: коммуникационные возможности на примере конкретных кейсов;

- Аудио-айдентика как новое направление развития бренда на пороге эры речевых технологий и интерфейсов;

- Диалоговый маркетинг или реклама, с которой можно разговаривать: что о ней известно?

MIXX Russia Conference пройдет при поддержке: IAB Russia, Mediascope, Media Direction Group, OMD OM Group, Unisound, Яндекс, Mail.ru Group, Rambler и др.

С полной программой MIXX Russia Conference и Национального Рекламного Форума можно ознакомиться на сайте.

О мероприятии

MIXX Conference (18+) - крупнейшее мероприятие рынка интерактивной рекламы, ежегодно организуемое локальными отделениями The Interactive Advertising Bureau (IAB). IAB является лидирующей в мире индустриальной ассоциацией digital-рынков, имеющей свои представительства в порядка 40 странах мира, включая Россию.