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На Российско-Германском экономическом конгрессе обсудили проекты "Енисейской Сибири"

Часть компаний-участников комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь" заинтересована в привлечении технологических и стратегических партнеров

Красноярск, 30 октября. В Берлине 29 октября начал работу Российско-Германский экономический конгресс, главное мероприятие года Совета российской экономики в Германии. Ключевая повестка мероприятия - обсуждение путей консолидации науки, образования, бизнеса и власти для решения задач развития двустороннего сотрудничества. В рамках конгресса представители органов государственной власти регионов России, крупных промышленных компаний, научных организаций и германского бизнеса обсудили направления и тренды экономического и научно-образовательного взаимодействия, пути решения возникающих проблем, а также обменялись профессиональными мнениями по ключевым вопросам развития двустороннего сотрудничества в этих сферах.

В открывающем конгресс пленарном заседании приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Федеративной Республике Германия Сергей Нечаев, председатель правления Совета российской экономики в Германии Алексей Лавров, губернатор Красноярского края Александр Усс, руководитель управления экономики и устойчивого развития Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия Мигель Бергер, представители научно-образовательных учреждений двух стран.

В своем выступлении губернатор Красноярского края отметил, что именно успешная реализация крупных инвестпроектов, стимулирующих рост инфраструктуры, стала основой развития региона. "Сегодня по объему инвестиций в основной капитал наш регион - безусловный лидер в Сибирском федеральном округе. При этом наш регион обладает перспективной сырьевой базой и большим потенциалом для дальнейшего освоения инвестиций в сферу добычи и переработки полезных ископаемых". Глава региона отметил, что реализация на территории Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь" открывает большие возможности для участия иностранных компаний в промышленных и инфраструктурных проектах.

Возможность участия иностранных инвесторов в проектах на территории России обсудили на презентационной сессии "Комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" — новые возможности для партнерства". Губернатор Красноярского края Александр Усс, заместитель председателя правительства края Сергей Верещагин и генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко презентовали представителям немецкого бизнеса, научных учреждений, институтов развития инвестиционный потенциал самого масштабного в стране инвестиционного проекта.

В рамках КИП "Енисейская Сибирь" планируется реализация 32 инвестпроектов стоимостью более 1,9 трлн рублей. Часть компаний-участников КИП заинтересована в привлечении иностранных инвесторов и партнеров, что открывает новые возможности для международного сотрудничества. Сергей Ладыженко представил информацию о проектах Агропромышленный парк "Сибирь", Международный транспортно-логистический и производственный хаб, Красноярская технологическая долина. Данные проекты направлены на создание продукции с высокой добавленной стоимостью и заинтересованы в привлечении технологических и стратегических партнеров, готовы предложить площадки для локализации производств. Доступ к ресурсам, доступная инфраструктура вывоза продукции, создание зон с особым налоговым режимом являются конкурентными преимуществами проектов и позволят инвесторам рассчитывать на эффективность вложений.

"Проекты КИП "Енисейская Сибирь" являются площадками для развития международного сотрудничества. Германский бизнес накопил большой опыт в развитии технологичных производств, и мы заинтересованы в привлечении иностранных компаний к реализации инвестпроектов в регионах Енисейской Сибири", - отметил Сергей Ладыженко.

Российско-Германский экономический конгресс проводится в рамках Российско-германского "перекрестного" Года научно-образовательных партнерств, который был открыт 6 декабря 2018 года министрами иностранных дел России и ФРГ и проходит под их патронажем.

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