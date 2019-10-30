Санкт-Петербург, 30 октября. Подведены итоги второго дня Форума стратегов в Санкт-Петербурге. Пленарное заседание "Национальные цели развития: эффекты для территорий" открыло официальную программу второго дня Форума стратегов. В заседании приняли участие председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин, министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, первый заместитель генерального директора ПАО "Группа ЛСР" Максим Соколов.

Обсуждая проблемы реализации национальных проектов в регионах, губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил: "Проблемой для регионов является отсутствие стратегии развития России до 2035 года. С момента принятия 172-ФЗ 45 субъектов разработали или обновили свои стратегии. Но мы не видим обратной связи – будут ли использованы наработки регионов в будущей стратегии России. Сейчас национальные цели для регионов – единственный источник целеполагания. Национальные проекты – реальная связка между регионами и центром, но управление проектами нужно переформатировать. Принципиальные недостатки национальных проектов: не выстроена до конца система мониторинга, электронный бюджет полноценно пока не заработал; узкая ведомственность проектов не позволяет реализовывать комплексные программы".

После пленарного заседания состоялось вручение специального диплома Оргкомитета КМС-2019 за креативность и практичность Стратегии сельскому поселению Верховское Верховажского района Вологодской области. Кроме того, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и компанией "Ситроникс".

Развитие региональной тематики продолжила сессия "Стратегические решения для регионов Арктики, Сибири и Дальнего Востока", в которой приняли участие представители Камчатского и Красноярского краев, Республики Саха (Якутия). В ходе дискуссии были представлены лучшие практики развития регионов Арктики, Сибири и Дальнего Востока, аналитика опыта разработки и реализации стратегии, приоритетных направлений и флагманских проектов – проектов опережающего развития.

Другие аспекты региональных стратегий рассматривались в рамках экспертной дискуссии "Умная специализация" регионов: как ее определить и как к ней двигаться". Министерство экономического развития Российской Федерации, выступившее организатором сессии, представило новый подход – "умная специализация", который позволит уточнить и приоритизировать перспективные экономические специализации с акцентом на научно-технологических возможностях региона, эффективности его экономического фокуса и инициативах бизнес-сообщества.

Важной темой второго дня форума стал международный опыт стратегического аудита, представленный на одноименном круглом столе. Модератором мероприятия выступил аудитор Счетной палаты Российской Федерации Дмитрий Зайцев. Участниками дискуссии стали: ведущий специалист Независимой группы по оценке Всемирного Банка Майра Вест Меерс, руководитель практики госуправления Всемирного Банка Адриан Роберто Шендерович, генеральный аудитор Финляндии Тутти Юли-Виикари, а также российские эксперты – заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев, проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Георгий Идрисов. Развитие темы последовало в ходе панельной дискуссии "Реализация и мониторинг национальных и глобальных целей устойчивого развития: международный опыт и российская практика". Эксперты обсудили как используются в России лучшие международные практики добровольной отчетности, передовые технологии глобальной и национальных систем мониторинга ЦУР, включая магистральные направления сотрудничества в рамках плана действий по реализации Повестки 2030 в регионе Балтийского моря. Среди выступивших с докладами заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Татьяна Радченко, координатор программы Baltic 2030 Совета государств Балтийского моря Ольга Зуин, специальный советник Министерства финансов Дании Токе Лаго фон Каппельгаард и другие.

Кроме того, вопросы международного сотрудничества были подняты в рамках круглых столов "Международный опыт развития морской ("синей", океанской) экономики и перспективы формирования российской национальной позиции" и "Перспективы многостороннего сотрудничества в регионе Черного моря". В мероприятиях приняли участие президент Черноморского банка торговли и развития Дмитрий Панкин, заместитель генерального секретаря Черноморского экономического сотрудничества Сергей Гончаренко, ведущий специалист по природным ресурсам Всемирного банка Паола Агостини, старший экономист Всемирного банка Паван Пэтиль, и.о. директора по природоохранной политике, директор программы "Регулирование охраны окружающей среды" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Екатерина Хмелева.

Текущее состояние проектной методологии и эффективность мониторинга национальных проектов рассмотрели в рамках круглого стола "Национальные проекты: проектное управление в государственном секторе (ожидание и реальность)", организованного Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области совместно с РАНХиГС. Опытом регионов поделились заместитель председателя правительства Новгородской области Евгений Богданов, заместитель председателя правительства Архангельской области по проектной деятельности Виктор Иконников и другие эксперты.

Отдельным треком второго дня форума стали мероприятия, посвященные развитию городской среды и муниципалитетов. Для модерации панельной дискуссии "Создание комфортной среды и зеленой инфраструктуры как инструмент устойчивого развития города", посвященной вопросам развития общественных пространств, озеленения и благоустройства комфортной городской среды, был приглашен профессиональный ведущий, актер и шоумен Максим Брызгалин. Среди участников мероприятия соучредитель творческой группы 2xIF-Architects Илья Филимонов и директор Международного фонда поддержки культуры МАСТЕР КЛАСС Тамара Семенова.

Тематика круглого стола "Лучшие практики интегрированного стратегического планирования в муниципальных районах высокой энергетической эффективности в регионе Балтийского моря" основывалась на результатах проекта AREA21 программы INTERREG и других европейских проектов, реализуемых с участием российских организаций и направленных на решение вопросов энергоэффективности в ЖКХ и применение зеленой энергетики. В качестве экспертов, поделившихся международным опытом, выступили: профессор, руководитель института Университета Хафенсити, Гамбург Йорг Книлинг, руководитель проекта Carbon Neutral Helsinki администрации города Хельсинки Кайса-Рита Коскинен, менеджер проектов Совета округа Даларна Марит Рагнарссон и другие.

Кроме того, тему развития городских агломераций, местного самоуправления, баланса интересов федеральных, региональных и муниципальных властей подняли и в ходе круглого стола "Развитие городских агломераций в России: выбор модели и приоритеты законодательного регулирования".

Правительство Санкт-Петербурга и Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга подготовили круглый стол для обсуждения градостроительной документации "Стратегический Мастер-план на часть внутригородской территории – новый инструмент территориального стратегирования" с участием председателя Комитета Валерия Москаленко, президента НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Александра Ходачека, заместителя директора департамента планирования территориального развития Министерства экономического развития Российской Федерации Олега Булекова.

Экспертное обсуждение различных аспектов стратегического планирования состоялось в рамках дискуссионной панели "Коммуникационные форматы и практики участия сетевых сообществ в процессе стратегирования", круглого стола "Стратегический консультант и заказчик: модели взаимодействия" и панельной дискуссии "Взаимосвязь стратегических, программных и проектных инструментов развития территорий".

Темы инноваций, искусственного интеллекта, актуальных стратегий развития РФ, инструментов организационного трансфера для малого и среднего бизнеса обсудили на мероприятиях "Перспективы технологической трансформации экономики и общества: итоги проекта ТРЕНДЫ 2.0 (Открытый университет будущего)" и "Инновационные модели бизнес-трансфера: вызовы и возможности".

Итоги форума подвели на заключительном пленарном заседании с участием организаторов всех тематических линий, каждый из которых рассказал о проведенных мероприятиях и основных темах, которые обсуждали участники.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, отель "Park Inn by Radisson Прибалтийская", ул. Кораблестроителей, 14.

Организаторы форума: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации, правительство Санкт-Петербурга, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Центр стратегических разработок, МЦСЭИ "Леонтьевский центр".

Генеральный спонсор: ПАО "Группа ЛСР".

Спонсор: Райффайзенбанк.

Генеральные информационные партнеры: Информационное агентство России ТАСС, ООО "МИЦ "Известия", РИА "ФедералПресс", журнал "Регионы России", Издательский дом "Гудок", АНО "Парламентская газета", деловой журнал "Инвест-Форсайт".

Научные журналы – партнеры форума: научно-практический журнал "Региональная экономика. Юг России", научный рецензируемый журнал "Стратегические решения и риск-менеджмент".

Возрастная категория 18+.