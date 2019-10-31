Замглавы Минстроя: нет задачи количественно оценивать эффект от внедрения BIM-технологий

ТАСС, 31 октября. Министерство строительства и ЖКХ России не ставит перед собой задачу количественно оценивать эффект от внедрения технологий информационного моделирования (BIM-технологий). Об этом рассказал ТАСС замглавы министерства Дмитрий Волков в ходе VI Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia.

"На данном этапе мы не ставим перед собой задачу оценить эффект от внедрения количественно. В мире оценок от внедрения технологий информационного моделирования немного. Многие из них носят не научный, а, к сожалению, маркетинговый характер, направленный на внедрение, или, наоборот, на то, чтобы затормозить технологии. Поэтому мы не гонимся за цифрами, понимая, что эти эффекты точно будут проявляться", - сказал он.

По словам замминистра, одним из практических аспектов в этой части является одновременное использование технологий информационного моделирования и инструмента, который называется типовым проектированием. "Этот эффект гораздо более явный и, с точки зрения национальных проектов, гораздо более практичный. Нам надо построить определенное количество детских садов, школ. Это относительно однотипные проекты. Сейчас в финальной стадии готовности согласуется с другими органами власти законопроект, мы надеемся принять его в осеннюю сессию. После этого у нас появляется возможность с 2020 года делать эти типовые проекты", - сказал он.

Дмитрий Волков отметил, что проекты, которые будут делаться одновременно в технологиях информационного моделирования, облегчают возможность их использования, снижают издержки для регионов, строителей, любых заказчиков. "Одновременно мы достигаем эффекта прозрачности и эффективности, эти цифры мы обязательно получим в будущем году и будем на них ориентироваться", - сказал он.

BIM (Building Information Modeling) - информационное моделирование здания, в основе которого лежит проектирование стройобъекта как единого целого. Внедрение BIM позволит оптимизировать бизнес-процессы и снизить риски на всех этапах жизненного цикла зданий, будет способствовать выработке оптимальных решений, выявлению ошибок на ранних стадиях проектирования, снижению затрат на строительство и эксплуатацию, сокращению сроков работ. Переход на использование информационного моделирования в строительстве входит в число задач нацпроекта "Жилье и городская среда".

100+ Forum Russia - международный конгресс и выставка профессиональной направленности, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения. Целями мероприятия являются продвижение отечественных предприятий, обладающих уникальными высотными компетенциями, актуализация и мониторинг внедрения дорожной карты по развитию высотного и уникального строительства в РФ.