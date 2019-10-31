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В Крыму завершился IX туристский форум "Открытый Крым"

На полях форума работали более 5 тыс. профессионалов турбизнеса, федеральных и региональных экспертов и представителей власти

Москва, 31 октября. В Крыму завершился IX туристский форум "Открытый Крым". Осенняя сессия форума собрала более 5 тыс. профессионалов турбизнеса, федеральных и региональных экспертов и представителей власти. В межрегиональном отраслевом обмене опытом приняли участие министр Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев, заместитель председателя Государственного Комитета Республики Татарстан по туризму Екатерина Барабанова, представители региональной власти Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского края, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, депутаты Государственной Думы РФ, Государственного Совета Республики Крым, федеральные эксперты, представители региональной власти, турбизнеса, общественных организаций и СМИ.

Приветствие участникам мероприятия направил глава Крыма Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что форум — одна из крупнейших деловых площадок для обмена опытом, обсуждения вопросов реализации государственной политики в курортной сфере, а также взаимодействия власти и туристического бизнеса.

По словам министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко, в течение двух дней участники форума рассмотрели основные направления Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года, обсудили меры господдержки отрасли, вопросы укрепления конкурентоспособности туристического рынка.

"IX туристский форум "Открытый Крым" собрал сотни участников из разных регионов России и не только России. Спасибо им за внимание к нашему мероприятию", — сказал Вадим Волченко.

В рамках форума "Открытый Крым" состоялось пленарное заседание "Стратегия развития туризма в РФ до 2035: Новый сценарий развития туристской отрасли России". Предложения в план мероприятий реализации Стратегии войдут в резолюцию форума "Открытый Крым" и будут направлены в правительство РФ.

Также на форуме при поддержке федеральных юристов рассматривался вопрос легализации малых средств размещения, обязательной классификации гостиниц, экскурсионного обслуживания.

Для своевременной подготовки к курортному сезону 2020 года состоялась сессия "Актуальные вопросы развития пляжного отдыха в Крыму". Более 200 представителей власти и пользователей пляжных территорий отрабатывали механизмы оптимального взаимодействия в работе. Министерство курортов и туризма Республики Крым представило полный перечень требований по благоустройству пляжей. К примеру, новшеством для пользователей пляжей станет размещение информационных стендов исключительно единого образца с указанием ответственных лиц, "горячей линии" и экстренных служб.

Большой интерес вызвали и обучающие мероприятия для профессионалов турбизнеса. Семинары и практикумы были посвящены финансовому управлению, обучению, мотивации и контролю, онлайн продажам, увеличению загрузки за счет создания событий и инвестиционной привлекательности всех событийных проектов. Также посетители форума смогли ознакомиться с успешными кейсами управления на примере опыта подготовки Сочи к Олимпиаде. Спикерами обучающих мероприятий стали федеральные эксперты индустрии гостеприимства, доктора экономических наук, преподаватели-практики РГУТиС, управляющие крупными курортными комплексами.

Насыщенная программа форума вызвала открытый интерес всех участников. По их мнению, непосредственно на площадке вырабатывались решения вопросов, требующих помощи властей, происходил обмен опытом и живое общение профессионалов.

Кроме того, в рамках форума состоялась презентация нового федерального проекта "Общенациональный союз индустрии гостеприимства" и были подведены итоги финала премии Федерального агентства по туризму Russian Open Event Expo в сфере событийных мероприятий России.

Форум сопровождала выставка предприятий туриндустрии "Открытый Крым". Курортные регионы Крыма, представители индустрии гостеприимства и HoReCa - руководители здравниц, отельеры, туроператоры, товаропроизводители - проведут презентации санаторно-курортных и туристических возможностей своих объектов, розыгрыши призов и подарков, концертные программы.

X юбилейный туристский форум "Открытый Крым" состоится в республике 2-3 апреля 2020 года.

Возрастная категория 0+. 

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