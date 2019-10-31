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В Театре Вахтангова 2 декабря состоится церемония вручения премии "Звезда Театрала"

Лауреатами в номинации "Легенда сцены" стали оперная певица Тамара Синявская, актер Василий Лановой, а также худрук и основатель театра "У Никитских ворот" Марк Розовский

Москва, 31 октября. Дирекция премии зрительских симпатий "Звезда Театрала", заручившись поддержкой Общественного совета, объявила имена лауреатов в номинации "Легенда сцены" 2019 года. Ими стали народная артистка СССР, экс-прима Большого театра Тамара Синявская, народный артист СССР, мэтр Вахтанговской сцены Василий Лановой, а также народный артист России, худрук и основатель театра "У Никитских ворот" Марк Розовский.

Чествование лауреатов в этой самой почетной номинации, которая присуждается за многолетнее служение искусству, состоится 2 декабря в Театре им. Евг. Вахтангова на XII Торжественной церемонии вручения премии "Звезда Театрала" при поддержке Фонда президентских грантов.

"Легенда сцены" – единственная номинация, лауреаты которой определяются без зрительского интернет-голосования дирекцией премии и утверждаются Общественным советом, в состав которого входят народная артистка СССР Алла Пугачева, летчик-космонавт Олег Скрипочка, заслуженные мастера спорта России Илья Авербух и Алина Кабаева, заслуженный деятель искусств Лариса Рубальская, писатель Татьяна Устинова и другие.

Лауреатами прошлых лет стали Юрий Любимов, Олег Басилашвили, Инна Чурикова, Алла Демидова, Вера Васильева, Светлана Немоляева, Александр Ширвиндт, Марк Захаров, Станислав Любшин, Валентин Гафт и другие.

Голосование по остальным 17 номинациям продолжится до 30 ноября на интернет-портале премии. Среди номинантов премии в этом году именитые режиссеры Роман Виктюк, Андрей Кончаловский, Константин Райкин, Дмитрий Крымов, Кирилл Серебренников, а также звезды  театра и кино Светлана Немоляева, Олег Меньшиков, Ирина Муравьева, Евгения Симонова, Максим Аверин, Чулпан Хаматова, Владимир Машков, Елизавета Боярская, Мария Миронова, Нелли Уварова, Даниил Страхов, Александр Петров, Евгений Цыганов и многие другие.

В этом году дирекция премии учредила две новые номинации, направленные на расширение аудитории как за рубежом, так и в России. В номинации "Лучшая постановка иностранного режиссера в России" претендентами стали работы режиссеров мирового уровня, таких как Деклан Доннеллан из Великобритании, Люк Персеваль из Бельгии, а также Джорджио Сангати из Италии. А в номинации "Лучший региональный театр" представлены Волгоградский музыкальный театр, Пермский театр "У моста" и Свердловский театр музыкальной комедии.

"Звезда Театрала" — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За 12 лет существования премия стала символом непредвзятой оценки, честной победы и общественного признания, потому что ее лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри — многотысячная зрительская аудитория по всему миру. Публика номинирует и отбирает лучшие премьерные работы сезона, актеров и режиссеров.

В этом году над сценарием торжественного вечера работает поэт Сергей Плотов, автор многочисленных комедий и мюзиклов, с успехом идущих на столичных подмостках. Ставит церемонию режиссер Рузанна Мовсесян, известная по целому ряду остроумных спектаклей, не первый сезон собирающих аншлаги в лучший театрах страны. Ведущими станут актриса Анна Чиповская, лауреат премии "Звезда Театрала" в номинации "Лучшая женская роль" 2018 года, а также артист Театра им. Пушкина – Андрей Заводюк.

Сбор гостей 2 декабря в 19:00, начало церемонии в 20:00.

Возрастная категория 16+.

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