Москва, 31 октября. В Берлине 1 ноября пройдет концерт "Мученики XX века", посвященный 155-летию со дня рождения Великой княгини Елисаветы Феодоровны и всем безвинным жертвам тирании, насилия и войн XX века. Академический Большой хор "Мастера хорового пения" исполнит духовные и светские произведения российских и западноевропейских композиторов. Выступление входит в программу международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии.

Концерт "Мученики XX века" состоится в Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Руководить исполнением музыкальной программы будет народный артист России, профессор Лев Конторович.

В 2019 году исполняется 155 лет со дня рождения Великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой, урожденной немецкой принцессы Гессен-Дармштадтской, ставшей святой в Русской Православной Церкви. До замужества она воспитывалась в лютеранской семье, где ей преподали примеры милосердия, благотворительности и сострадания к нуждающимся.

Обвенчавшись с великим князем Сергеем Александровичем Романовым, братом российского императора Александра III, и переехав в Россию, Елисавета продолжала оставаться образцом аскетизма, милосердия и добродетели. После гибели супруга в 1905 году от бомбы террориста-революционера Елисавета Феодоровна посвятила жизнь Господу и создала в Москве Марфо-Мариинскую обитель труда, милосердия и молитвы.

Великая княгиня со своей ближайшей сподвижницей инокиней Варварой приняли мученическую смерть от рук большевиков, живыми сбросивших их в шахту под Алапаевском 18 июля 1918 года.

На концерт приглашены главы и члены королевских и аристократических фамилий Германии и других стран Европы, представители дипломатических миссий, деятели науки и культуры, бизнесмены, соотечественники, проживающие в Германии, любители русской культуры. В качестве почетных гостей на концерте будут присутствовать руководители творческих коллективов ПАО "Газпром".

Организаторы мероприятия – Благотворительный фонд имени святителя Григория Богослова и АНО "Страна Воскресения", соорганизаторы – Евангелическо-Лютеранская Церковь России, АНО Творческий центр "Глория-Арт". Концерт поддержат Администрация Президента РФ, Министерство культуры РФ, Посольство России в Германии, международный культурный проект "Русские сезоны", Евангелическая церковь Германии, Императорское Православное Палестинское Общество, Прусский королевский дом, ПАО "Газпром", Благотворительный фонд "Транссоюз".

Академический Большой хор создан в 1928 году мастером хорового искусства, дирижером, хормейстером и педагогом Александром Свешниковым. За 90 лет коллектив исполнил более 15 000 произведений: опер, ораторий, кантат русских и зарубежных композиторов, произведений a’cappella, народных песен, духовной музыки. Многие из них составили "золотой фонд" отечественной звукозаписи, получили признание за рубежом.

С Большим хором работали дирижеры Е. Светланов, М. Ростропович, В. Спиваков, Д. Китаенко, В. Федосеев, Х. Риллинг, Г. Рождественский, А. Дзедда, Э. Морриконе, В. Юровский, М. Плетнев, К. Эшенбах, певцы Е. Образцова, И. Архипова, Н. Гедда, Д. Хворостовский, А. Нетребко, М. Гулегина, Д. Алиева, В. Ладюк, Д. Корчак, З. Соткилава, Е. Нестеренко, Р. Аланья, А. Георгиу и др.

Музыканты выступали в крупнейших концертных залах России, Китая, Италии, Франции, Германии, Израиля, Болгарии, Чехословакии, Японии, Коста-Рики, Южной Кореи, Катара, Индонезии и др. Академический Большой хор – участник церемоний инаугурации президентов РФ Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

В 2005 году художественным руководителем и главным дирижером Академического Большого хора, получившего название "Мастера хорового пения", стал Лев Зиновьевич Конторович. Благодаря его руководству обновленный состав хора успешно развивает заложенные предшественниками традиции. Новое название коллектива – "Мастера хорового пения" – отражает профессионализм, высокий исполнительский уровень, универсальность исполнителей: каждый артист может выступать и как участник хора, и как солист.

Лев Конторович активно работает над подготовкой концертных программ, включающих в себя хоровые произведения крупных и малых форм разных эпох и стилей, духовную музыку, создает переложения мировой классики для хора, в том числе "ХТК" И.С. Баха. Дирижер участвует в международных проектах и конкурсах, является обладателем почетных государственных наград, регулярно проводит мастер-классы в России и за рубежом.

Место проведения и программа:

1 ноября, 20:00 – Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche Breitscheidplatz, 10789 Berlin – концерт "Мученики XX века".

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

Вход на концерт свободный.

Возрастная категория 16+.