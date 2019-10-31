Сборная Чечни "Ахмат" впервые принимает участие в Чемпинате России по парусному спорту

Грозный, 31 октября. В Сочи стартовал Чемпионат России по парусному спорту в классе яхт J/70. Соревнования проходят на территории яхт-клуба Sochi Grand Marina by Burevestnik Group. В регате принимают участие 24 команды сильнейших яхтсменов страны.

Сегодня спортсмены проходят регистрацию, контрольные обмеры яхт и тренируются в море. Гонки начинаются уже завтра и продлятся до 3 ноября.

"Команда "Ахмат" впервые принимает участие в Чемпионате России. Эти соревнования считаются одними из самых престижных после Национальной парусной Лиги, здесь выступают лучшие из лучших яхтсменов. Конечно же, на таком уровне будет сложно соревноваться", - рассказал капитан команды "Ахмат", президент Федерации парусного спорта Чеченской Республики Хасан Хаджиев. Он также добавил, что сборная Чечни отлично подготовлена и в данный момент проводит тренировки в акватории проведения гонок.

Команда Федерации парусного спорта Чеченской Республики "Ахмат": Максим и Михаил Шереметьевы, Роман Константинов, Александр Божко – рулевой, Хасан Хаджиев – капитан.

В это же время в Сочи проходят учебные сборы детской парусной команды "Ахмат". Воспитанники Федерации парусного спорта Чеченской Республики под руководством наставников впервые тренируются на открытой воде на яхтах класса "Оптимист".

"Замечательно, что учебные сборы наших юных яхтсменов совпали по времени с проведением Чемпионата России. Дети смогут вблизи увидеть выступления опытных профессиональных яхтсменов. Это станет отличной мотивацией для них, чтобы повышать уровень мастерства", - заявил Хасан Хаджиев.

Партнеры взрослой сборной "Ахмат" по экипировке – компания SeaGala - официальный дистрибьютор марки SLAM CREW в России и СНГ www.seagala.ru.

Партнеры детской сборной "Ахмат" по экипировке - компания "ВнешТрейдСервис ЛТД" - официальный дистрибьютор яхтенной одежды бренда Zhik. Тренировочные сборы детей в Сочи проходят при поддержке ГБУ "Центр парусного спорта".

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