В Москве пройдет X Российско-азербайджанский межрегиональный форум

Москва, 31 октября. В Москве 22–23 ноября пройдет X Российско-азербайджанский межрегиональный форум. Мероприятие будет организовано Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Министерством экономики Азербайджанской Республики при содействии Фонда Росконгресс.

Российско-азербайджанский межрегиональный форум – уникальная площадка для диалога. Деловую программу форума 22 ноября откроют министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин и министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров. В программе – расширенное заседание Российско-азербайджанского и Азербайджано-российского деловых советов, а также четыре круглых стола по вопросам расширения делового регионального сотрудничества в таких областях, как транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, туризм и гуманитарная сфера.

"Российско-азербайджанский межрегиональный форум – это продолжение серии мероприятий, направленных на развитие отношений России и соседних республик: Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Армении, Абхазии. Поэтому главная цель – создание условий для свободного общения представителей власти и бизнеса двух государств", – сказал советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева 23 ноября проведут пленарное заседание форума в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.

"Достигнутый высокий уровень взаимодействия между нашими странами – заслуга не только активной совместной работы профильных ведомств, но и в решающей степени делового сообщества, активно участвующего в решении текущих задач и определении перспективных направлений взаимодействия. Россия и Азербайджан нацелены на продолжение политики диверсификации наших экономик и на формирование комплексной системы сотрудничества в аграрной сфере. Перед нашими странами стоят масштабные задачи в области транспорта и модернизации технологий. Активно ведется работа по увеличению туристических потоков и взаимному посещению. Продолжается расширение культурно-гуманитарного сотрудничества", – отметил министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин.

В 2018 году форум объединил более тысячи представителей государственных органов власти, общественных организаций, деловых кругов, образовательных и научных учреждений, СМИ России и Азербайджана. В рамках мероприятия было подписано 17 соглашений.

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