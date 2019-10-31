Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве пройдет X Российско-азербайджанский межрегиональный форум

В рамках мероприятия состоятся расширенные заседания Российско-азербайджанского и Азербайджано-российского деловых советов, а также четыре круглых стола

Москва, 31 октября. В Москве 22–23 ноября пройдет X Российско-азербайджанский межрегиональный форум. Мероприятие будет организовано Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Министерством экономики Азербайджанской Республики при содействии Фонда Росконгресс.

Российско-азербайджанский межрегиональный форум – уникальная площадка для диалога. Деловую программу форума 22 ноября откроют министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин и министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров. В программе – расширенное заседание Российско-азербайджанского и Азербайджано-российского деловых советов, а также четыре круглых стола по вопросам расширения делового регионального сотрудничества в таких областях, как транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, туризм и гуманитарная сфера.

"Российско-азербайджанский межрегиональный форум – это продолжение серии мероприятий, направленных на развитие отношений России и соседних республик: Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Армении, Абхазии. Поэтому главная цель – создание условий для свободного общения представителей власти и бизнеса двух государств", – сказал советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева 23 ноября проведут пленарное заседание форума в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.

"Достигнутый высокий уровень взаимодействия между нашими странами – заслуга не только активной совместной работы профильных ведомств, но и в решающей степени делового сообщества, активно участвующего в решении текущих задач и определении перспективных направлений взаимодействия. Россия и Азербайджан нацелены на продолжение политики диверсификации наших экономик и на формирование комплексной системы сотрудничества в аграрной сфере. Перед нашими странами стоят масштабные задачи в области транспорта и модернизации технологий. Активно ведется работа по увеличению туристических потоков и взаимному посещению. Продолжается расширение культурно-гуманитарного сотрудничества", – отметил министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин.

В 2018 году форум объединил более тысячи представителей государственных органов власти, общественных организаций, деловых кругов, образовательных и научных учреждений, СМИ России и Азербайджана. В рамках мероприятия было подписано 17 соглашений.

Возрастная категория 6+. 

Реклама на ТАСС
В Брянске ряду некоммерческих организаций безвозмездно выделили помещения
Также из муниципальной собственности города в областную собственность была передана спортивная школа по водным видам спорта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС