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Спикер Заксобрания: в Иркутской области нужно отрегулировать действия властей в случае ЧС

По словам спикера регионального Законодательного собрания Сергея Сокола, это позволит снизить риск тяжелых последствий для людей, природы и промышленных объектов

ИРКУТСК, 1 ноября. /ТАСС/. Иркутская область, где летом прошли две волны разрушительных паводков, нуждается в законодательном регулировании действий властей во время чрезвычайной ситуации. Об этом заявил спикер регионального Законодательного собрания Сергей Сокол на встрече с представителями областного отделения Всероссийского общества охраны природы.

"Нам нужно законодательно отрегулировать действия власти в случае возникновения чрезвычайной ситуации или ее угрозы, чтобы власть предпринимала меры по недопущению ЧС, была готова к таким ситуациям и быстрее реагировала на них. И тогда будет гораздо меньше тяжелых последствий для людей, природы и промышленных объектов", - сказал Сокол.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу. Ущерб малому и среднему бизнесу, который составляет основу экономики пострадавших районов, Министерство экономического развития области оценило в 1,6 млрд рублей.

В то время как в южных районах области проходили паводки, в северных - складывалась чрезвычайная ситуация с лесными пожарами.

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