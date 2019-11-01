Спикер иркутского Заксобрания заявил об угрозе срыва проекта по ликвидации очага ртути

ИРКУТСК, 1 ноября. /ТАСС/. Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол заявил об угрозе срыва реализации проекта по демеркуризации цеха ртутного электролиза на бывшем предприятии "Усольехимпром". Промплощадка до сих пор не готова к выполнению работ, в связи с чем регион может не получить средства из федерального бюджета, сообщил Сокол на встрече с представителями регионального отделения Всероссийского общества охраны природы.

В июле депутатам Заксобрания и властям города Усолье-Сибирское, где находится бывшее предприятие, удалось договориться с федеральными ведомствами о выделении региону по нацпроекту "Экология" 1,76 млрд рублей на утилизацию опасных химических отходов, оставшихся на территории завода после его закрытия, в том числе ртути. Финансирование должно начаться в 2020 году.

"Федеральная власть готова выделить Иркутской области деньги на ликвидацию загрязнения на промплощадке "Усольехимпром". Но у нас будет возможность провести демеркуризацию цеха ртутного электролиза, если будет проведено оформление земли и выполнены все условия для выделения и освоения этих денег. Это полномочия исполнительной власти. Как бы не вышло так, что регион не получит поддержку из федерального бюджета, потому что площадка под реализацию проекта до сих пор не подготовлена", - сказал Сокол.

В бюджете Иркутской области на демеркуризацию цеха, которая оценивается в 1 млрд 257 млн рублей, в 2020 году предусмотрено 159 млн рублей. Основной объем средств региональные власти рассчитывают получить из федерального бюджета. Как сообщал ТАСС, конкурс по выбору подрядчика для ликвидации очага ртутного загрязнения правительство Иркутской области планирует провести в 2020 году. Начать демеркуризацию предполагается также в следующем году.

Источники загрязнения

Цех ртутного электролиза, работавший в составе "Усольехимпрома", был закрыт в 1998 году. Его обеззараживание не провели, в связи с чем на промплощадке до сих пор находится крупный очаг ртутного загрязнения.

На промплощадке есть и другие источники опасности: цистерны с неизвестным содержимым, пропитанные высокотоксичными веществами корпуса, почва, подземные воды. На территории бывшего завода периодически происходят утечки ядовитых веществ, последняя была зафиксирована 25 октября. В Усолье-Сибирском, где находится промплощадка, с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы распространения опасных веществ.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия" назвала "Усольехимпром" территорией экологической катастрофы. Если не принять срочных мер, то, по ее словам, можно получить "экологический Чернобыль". Росприроднадзор обратился в правительство РФ с предложением принять госпрограмму по рекультивации промплощадки. Пресс-служба Росприроднадзора 5 октября распространила сообщение о том, что анализ взятых на промплощадке проб воздуха, почвы, воды показал превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.

"Усольехимпром" с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом. В 2005 году на этой площадке открылось предприятие "Усолье-Сибирский силикон" по производству поликристаллического кремния. Сейчас оба предприятия находятся в процедуре банкротства.