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По итогам ПМЭФ-2019 подготовлен специальный научный журнал

В сборник вошли статьи с обобщением и теоретическим осмыслением результатов дискуссий, проходивших на форуме

Москва, 1 ноября. По итогам публичных дискуссий Петербургского международного экономического форума – 2019 (6+) при поддержке Фонда Росконгресс подготовлен специальный выпуск научного журнала "Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета". Основное содержание сборника составляют научные статьи, в которых представлено обобщение и теоретическое осмысление результатов дискуссий, проходивших на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году. В фокусе внимания – вопросы, касающиеся развития человеческого капитала, энергетики, цифровой экономики, правового обеспечения, инвестиционного климата, технологий, туризма.

С приветственным словом к читателям сборника обратились советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

"Полагаем, что статьи, представленные в данном журнале, вызовут значительный интерес и станут основой для плодотворных обсуждений, дадут интеллектуальный импульс для дальнейшего успешного развития Российской Федерации и будут способствовать популяризации Петербургского международного экономического форума в российском и международном научном сообществе", – подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков.

В подготовке аналитических материалов приняли участие специалисты в области экономики, международного сотрудничества, регионального развития, цифровой экономики из числа сотрудников Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Института проблем региональной экономики Российской академии наук и др.

Главным редактором сборника выступил доктор экономических наук, профессор, ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев.

"ПМЭФ – событие планетарного масштаба. На форуме СПбГЭУ традиционно ведет бизнес-диалог в сфере гуманитарного и образовательного сотрудничества. Мы идем вперед, смотрим в будущее, при этом активно аккумулируем те знания, которые сегодня являются одними из самых востребованных. На форуме работали более 50 экспертов из нашего университета, и мы благодарны организаторам за доверие. Уверен, что специальный выпуск "Вестника", содержащий сборник экспертных заключений, позволит усилить научный потенциал форума и актуализировать его повестку", – сообщил ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев. 

Фонд Росконгресс активно развивает сотрудничество с представителями экспертного сообщества. Группы экспертов из числа сотрудников ведущих российских и зарубежных вузов и научных учреждений, авторитетных рейтинговых агентств и консалтинговых компаний готовят исследования и аналитические заключения по деловой повестке ключевых мероприятий фонда, которые публикуются в Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG.

Материалы охватывают широкий круг тем: экономических, политических, социальных, международного сотрудничества и регионального развития, финансов, цифровой экономики.

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