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"Ночь искусств" пройдет на Пушкинской площади и Киевском вокзале Москвы

Ежегодная акция состоится 3 ноября

Москва, 1 ноября. На Пушкинской площади и Киевском вокзале в рамках "Ночи искусств" пройдут самые необычные перформансы. Названия программ этих площадок – "Поэтические чтения" и "Нео-классика". 

На Пушкинской площади в честь великого русского поэта развернется театральное действо под названием "Народная тропа", идея которого была подсказана организаторам известным пророческим стихотворением А.С. Пушкина.

В этот вечер на площади будет очень многолюдно. Более полусотни артистов московских театров в образе Александра Сергеевича Пушкина, загримированные до неузнаваемости, в костюмах пушкинской эпохи прибудут к "месту встречи" – к Памятнику Пушкину. Добираться до "Пушки" артисты будут самостоятельно, так что пожать руку великому русскому поэту можно будет даже в метро. Яркий костюмированный перформанс стартует в 18:00.

Вся Пушкинская площадь станет огромным театральным пространством. Здесь пройдут интерактивные шоу, которые объединят сразу несколько жанров, в том числе современный танец, цирковое искусство и уличный театр. Артисты в образе поэта будут читать стихи, танцевать и приглашать прохожих стать частью импровизированных представлений, в которых примет участие хореографический коллектив ArtForce.

Программу продолжит театрально-цирковое шоу RED PUSHKING (19:00) от уличного театра "Черный Квадрат", совмещающее цирковой жанр, клоунаду, пантомиму и эксцентрику. В этом фантазийном шоу главной темой станет "Искусство", которое актеры театра представят детям и взрослым в стихах великого русского поэта. "Одетые" в Пушкиных они будут прогуливаться на "ходулях" около памятника поэту и приглашать всех принять участие в чтении стихов. Самые активные получат поощрительные призы.

Театр имени Алехандро Валенсио покажет перформанс "Вокруг Пушкина" (20:00). Все спектакли московской команды молодых экспериментаторов кардинально отличаются друг от друга. В перформансе "Вокруг Пушкина" объектом "эксперимента" станет всеми любимый русский поэт. Актеры театра (также в образе Пушкина) представят уличный спектакль, собранный из исторических фактов и отрывков из произведений поэта. В продолжение действия они будут вспоминать забавные истории из жизни Александра Сергеевича, шутить, разыгрывать, а также терять и находить друг друга. К участию в этом перформансе будут тоже привлекаться зрители.

В этом году "Ночь искусств" уже не первый раз пройдет на Киевском вокзале, который является одним из значимых памятников архитектуры и инженерного искусства столицы. Организаторы постоянно экспериментируют и проводят мероприятия за пределами привычных концертных и театральных пространств. Мероприятия акции на Киевском вокзале объединены темами музыкального и танцевального искусства.

В 17:30 начнется "вокальный флешмоб" – программу под названием Vauxhall Song представит Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова, художественный руководитель – Евгений Волков.

Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова – всемирно известный коллектив, участник многих международных фестивалей – подготовил масштабное выступление, в котором прозвучат вокально-хоровые произведения М. Глинки, А. Гречанинова, Дм. Шостаковича, А. Хачатуряна, И. Дунаевского, М. Блантера, В. Соловьева-Седого, В. Гаврилина и других русских композиторов. Закончится выступление коллектива исполнением хора "Славься" из оперы М. Глинки "Иван Сусанин".

В 18:30 стартуют вокально-танцевальные флешмобы "Поющие пассажиры" и "Акапелла" группы Екатерины Гришаевой. Певица и актриса Екатерина Гришаева ведет активную музыкальную, клубную и фестивальную жизнь. Екатерина – автор и исполнительница музыкально-поэтических программ и участница популярных театральных проектов "Библиотечник" и "Шаляпинские вечера" режиссера Михаила Уманца.

На "Ночи искусств" актриса выступит с представлением. Группы поющих и танцующих артистов "Акапеллы" в течение всего флешмоба будут меняться ролями.

Возрастная категория 16+.

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