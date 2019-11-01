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В Москве в седьмой раз пройдет культурно-образовательная акция "Ночь искусств"

В рамках акции 3-4 ноября во всех округах столицы пройдут более 250 бесплатных мероприятий

Москва, 1 ноября. В Москве 3-4 ноября состоится седьмая городская культурно-образовательная акция "Ночь искусств", организованная департаментом культуры города Москвы.

В рамках акции во всех округах столицы пройдут более 250 бесплатных мероприятий. Программа акции охватит такие городские пространства, как музеи, театры, библиотеки, кинотеатры, центры культуры и искусства, а также площади и парки, Киевский и Казанский вокзалы и международный аэропорт "Шереметьево". 

С вечера и до самого утра в Москве будут проходить концерты, спектакли, кинопоказы, перформансы и экскурсии. На 15 городских площадках состоятся центральные события акции. Всего в "Ночи искусств" примут участие более 500 артистов.

В завершающийся Год театра в России "Ночь искусств" будет проходить под знаком "Ночь премьер". Участники акции увидят новые постановки Международной театральной программы "ТеатрONstage".

Также будет представлена 44-часовая программа, включающая самые разные виды искусства, от поэзии и музыки до видеоарта и визуального театра, в создании которой приняли участие режиссеры и художники, музыканты и писатели, руководители культурных учреждений, творческих студий, организаторы проектов в сфере культуры.

Торжественное открытие "Ночи искусств" состоится в Музыкальном театре "Геликон-опера". В этот вечер зрители смогут увидеть классическую постановку – оперу С.В. Рахманинова "Алеко" по поэме А.С. Пушкина "Цыгане".

Центральным событием "Ночи искусств" станет премьера музыкального представления "Ночная симфония поездов" в четырех частях. Постановку можно будет увидеть в зале повышенной комфортности Казанского вокзала. В мультимедийном путешествии примут участие известные академические коллективы и солисты оперных театров.

В I части представления выступит уникальное трио пианистов-виртуозов Bel Suono. Участники – лауреаты всероссийских и международных конкурсов – исполнят классические шедевры, джаз и популярную музыку в обрамлении современных технологий света и звука.

II часть под названием "Любовь и дороги" представит известных оперных солистов: Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова (художественный руководитель Е. Волков) и симфонический оркестр "Золотой век" (художественный руководитель и главный дирижер И. Власов). В новом визуальном пространстве музыканты исполнят фрагменты и арии из знаменитых опер.

В III части прозвучит музыкальный шедевр ХХ века – сценическая кантата Карла Орфа Carmina Burana. Главная идея сочинения: в мире нет ничего вечного, а человек со своими радостями и печалями – лишь игрушка в руках судьбы, символом которой является вращающееся Колесо фортуны. Кантату исполнят Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова, симфонический оркестр "Золотой век" и солисты. Оригинальным видеорядом станут "снимки-взгляды" на XX век из окна "поезда Братьев Люмьер", которые будут демонстрироваться на гигантский экран.

В IV части под названием "Ночная музыка" прозвучат классические шедевры: "Маленькая ночная серенада" В.А. Моцарта, секстет "Просветленная ночь" А. Шенберга (стихи Р. Демеля читает народный артист России Александр Галибин); "Прекрасный вечер" и "Лунный свет" К. Дебюсси; "Ночной клуб" А. Пьяццоллы; квинтет "Ночная стража в Мадриде" Л. Боккерини. Среди исполнителей – заслуженная артистка России, скрипачка Елена Ревич.

На Пушкинской площади состоится костюмированный перформанс "Народная тропа". Более 50 артистов в образе А.С. Пушкина будут читать стихи, танцевать и приглашать прохожих стать частью этого импровизированного визуального театра. Здесь также пройдут спектакли уличных театров и интерактивные шоу, посвященные поэту.

В холле Киевского вокзала Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова выступит с программой Vauxhall song. Большая ночная серенада. Группа Екатерины Гришаевой покажет вокально-танцевальный флешмоб "Акапелла". Будет представлен вокально-танцевальный флешмоб "Поющие пассажиры".

Всех, кто окажется в "Ночь искусств" в Международном аэропорту "Шереметьево" имени А.С. Пушкина, ожидает настоящий сюрприз. Не выходя из зоны Терминала "Е", пассажиры смогут побывать на представлении "Пушкин навсегда".

Это музыкально-поэтический спектакль по произведениям А.С. Пушкина, в котором стихи поэта звучат в исполнении юных артистов, в сопровождении Московского молодежного эстрадно-симфонического оркестра им. Владимира Шикина.

Программу подготовил и Музей Москвы. В ней примут участие московские театры, театральные коллективы и артисты разных направлений искусств. Это "Литературный спектакль" по автобиографическому произведению Владимира Маяковского "Я сам", который покажет "Бригада по изучению и пропаганде творчества В. Маяковского"; перформанс Train to Chattanooga ChooChoo в исполнении Большого Джазового оркестра п/у Петра Востокова и коллаборации Крымовцев; Sound Drama – отрывки из спектакля "Однорукий из Спокана", постановка Владимира Панкова, получившая премию "Золотая Маска".

Арт-платформа под руководством Дмитрия Бикбаева представит москвичам девять премьерных спектаклей, созданных участниками Международной театральной программы "ТеатрONstage": "Алеко" (МХАТ им. М. Горького, реж. Виктория Агаркова), "Это все она" (Центр драматургии и режиссуры, реж. Филипп Виноградов), "Дневник Алены Чижук" (Центр драматургии и режиссуры, реж. Алексей Размахов), "Бесприданница" (Культурный центр им. Вс. Мейерхольда, реж. Ксения Самодурова), Postmortem (театр "МОСТ", реж. Дмитрий Бикбаев), "Квартира Z" (Театр-музей "Булгаковский дом", реж. Артур Марченко), "Игра жизни, игра смерти" (Культурный центр "Хитровка", реж. Ксения Самодурова), "Кто-нибудь видел мою девочку?" (Дом-Музей Марины Цветаевой, реж. Ксения Несвяченая), "Процесс" (Центр культуры и искусств "Щукино", реж. Павел Сафонов).

Интересную программу подготовили музеи Москвы, среди них – совместный проект музея "Садовое кольцо" и музея В.А. Тропинина и художников его времени. Проект предполагает пешеходный квест по историческим местам Москвы XIX века, который позволит побывать сразу в двух музеях за один вечер. Участники смогут посетить места, связанные с выдающимися живописцами и взглянуть на Москву через призму картин великих мастеров. Кроме этого, участникам квеста необходимо будет отгадать загадки, найти памятники архитектуры, вспомнить литературные и живописные произведения. "Ночь искусств" в Музее Тропинина также пройдет под знаком поэзии. Диалоги о творческих профессиях с участием известных представителей культуры и искусства объединят различные жанры.

Не менее захватывающей "Ночь искусств" будет в библиотеках, культурных центрах и кинотеатрах.

Концерт "Классика по выходным" состоится во Дворце царя Алексея Михайловича, в Концертном зале "Театральная хоромина" ("МГОМ3", Коломенское), здесь же будет демонстрироваться "Лаборатория художника-реалиста "Музейные арт-впечатления"; специальная программа, посвященная "Ночи искусств" пройдет в Царицыно (ГМЗ "Царицыно", Атриум Хлебного дома); свето-видео-музыкальную программу "Живая планета" можно будет увидеть в Государственном Дарвиновском музее; показ художественного фильма "Звук солнца" представят в кинотеатре "Звезда"; а Костюмированное путешествие в эпоху "стиляг" пройдет в Культурном центре "Вдохновение", театральный перформанс "Для тех, кто мечтает стать актером, и не только" – в Доме культуры "Аструм"; "Ночь культуры народов России" - в Библиотеке №150. 

Вход на мероприятия "Ночи искусств" свободный.

Часть событий требует предварительной регистрации.

Возрастная категория 16+.

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