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Команда "Ахмат" выиграла Чемпионат России по парусному спорту

Спортсмены одержали победу с отрывом в 17 очков

Грозный, 5 ноября. В Сочи завершился Чемпионат России по парусному спорту в классе яхт J/70. Победителями соревнований стали дебютанты регаты - сборная Федерации парусного спорта Чеченской Республики "Ахмат". С первого дня команда захватила лидерство и с каждым днем увеличивала отрыв от соперников. В результате после трех гоночных дней сборная "Ахмат" выиграла Чемпионат России с отрывом в 17 очков.

В соревнованиях приняли участие 24 команды со всей России. Класс J/70 сегодня считается одним из самых престижных. Изменчивая сочинская погода позволила провести 10 гонок. В финальный день отрыв команды "Ахмат" от второго места был настолько большим, что в последней гонке сборная уже не принимала участие.  

"Победа сборной "Ахмат" в Чемпионате России – отличное завершение парусного сезона. Для нас этот год стал невероятно успешным: победа в Зимней серии НПЛ, Кубок Кезеной-Ам, первое место в Национальной парусной Лиге и сегодня – медаль высшей пробы на Чемпионате России. В этом году мы сами провели несколько регат в Чеченской Республике – Кубок Кезеной-Ам, первую детскую регату им. Ахмат-Хаджи Кадырова и главное – создали свою детскую команду. На следующий год у нас большое количество планов для развития парусного спорта в Чечне", - сообщил капитан команды "Ахмат", президент Федерации парусного спорта Чеченской Республики Хасан Хаджиев.

Федерация парусного спорта Чеченской Республики была образована в декабре 2016 года.

Партнеры сборной "Ахмат" по экипировке - компания SeaGala - официальный дистрибьютор марки SLAM CREW в России и СНГ www.seagala.ru.  Информационные партнеры ФПС ЧР: ТАСС, ЧГТРК "Грозный".

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