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Лучшим социальным проектом 2019 года стал проект Свердловской области

Член Общественной палаты региона Вероника Пиджакова представила проект "Единая промышленная карта"
Автор программы "Единая промышленная карта" и руководитель проекта "День без турникета" Вероника Пиджакова Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Автор программы "Единая промышленная карта" и руководитель проекта "День без турникета" Вероника Пиджакова
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 5 ноября. В рамках ежегодного форума "Сообщество" Общественная палата РФ подвела итоги конкурса социально значимых инициатив "Мой проект - Моей стране". Победила в конкурсе член Общественной палаты Свердловской области Вероника Пиджакова с проектом "Единая промышленная карта", сообщили в региональной общественной палате.

По словам Вероники Пиджаковой, одна из задач общественной палаты текущего созыва - это позиционирование Свердловской области как передового региона, открытого как для бизнеса, так и для социальных проектов. "Считаю, что мы с этой задачей справляемся. В начале года мы стали лучшим образовательным проектом РФ по итогам конкурса уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка "Вектор "Детство-2019", в конце года взяли Гран-при в конкурсе Общественной палаты Российской Федерации "Мой проект - Моей стране". Такие результаты возможны благодаря тому, что в регионе созданы условия не только для старта или работы проектов, но и для их масштабирования за пределы нашей области. Все общественные и государственные институты работают совместно - мы это видим на своем примере", - добавила Пиджакова.

Профориентационный проект - это система интерактивных уроков о промышленных предприятиях России. Также система включает в себя посещение производств школьниками в рамках организованных экскурсий и ежегодной акции "День без турникета". В проекте участвуют 611 тыс. школьников, из них 143 тыс. - из Свердловской области. Официально проект присутствует в 36 субъектах РФ.

Всего на участие в конкурсе социально значимых инициатив "Мой проект - Моей стране" подали заявки 1699 социальных активистов из регионов России, 42 проекта были представлены в качестве финалистов в Гостином дворе в рамках форума "Сообщество".

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