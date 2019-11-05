Выставка "Шагал: между небом и землей" открывается 16 ноября

Москва, 5 ноября. 16 ноября 2019 года в музейном комплексе "Новый Иерусалим" в Истре откроется выставка "Шагал: между небом и землей". Уникальный проект представит 239 работ Марка Шагала, хранящихся в музеях и частных коллекциях трех стран – России, Франции и Беларуси. В одном пространстве можно будет увидеть живопись, графику и гобелены художника.

Работы для выставки предоставили Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду, Музей Марка Шагала в Витебске, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музей истории евреев в России, Национальный музей Марка Шагала в Ницце, Музей "Новый Иерусалим" и частные собрания. Куратор проекта – приглашённый эксперт в комитете Марка Шагала в Париже, заслуженный работник культуры РФ Екатерина Селезнева.

Идею выставки выражают слова самого Марка Шагала: "Живопись мне казалась каким-то окном, через которое я улетал в другой мир". Он утверждал, что "родился между небом и землей" и постоянно пребывал в этом "промежуточном" пространстве, понимая свое существование в искусстве и жизни, как бытие в особом измерении. "Честно говоря, я человек с одним жильем и единственной картиной", уверял художник.

"Шагаловские персонажи просто наделены даром летать – подобно птицам или ангелам. Они бывают легки, как счастливая любовь, невесомы, как мечта, устремлены в небеса, как воздушный шар. Небо для них – такая же среда обитания, как земля. Шагала, а вместе с ним и нас, любовь переносит в другие миры, в далекие и близкие города", – говорит куратор Екатерина Селезнева.

Внучка художника, создатель комитета Марка Шагала Мерет Мейер отмечает: "Мы были покорены, узнав, что музей "Новый Иерусалим" готовится раскрыть перед российской публикой широкий спектр разнообразных художественных техник, применяемых Марком Шагалом на протяжении его долгого творческого пути. Это материал, наполняющий его работы "сверкающими цветом и правдой". Мы надеемся вновь уловить зачарованные взгляды русской публики, изучающей резонансы шагаловского живописного словаря – эти фонтаны взглядов освещают сегодня нашу жизнь".

Экспозиция выставки построена по двум параллельным линиям – тематической и хронологической. Вместе с художником зритель перемещается по трем многомерным пространствам: "жизнь земная" (живопись и графика первой четверти XX века); "путешествия и мосты" (работы второй четверти XX века, связанные c поездкой в Святую Землю) и "бытие небесное" (произведения второй половины XX века).

Посещение Иерусалима стало для Шагала некой отправной точкой для обретения внутреннего оправдания своего замысла – преодоления запрета, существовавшего в традициях иудаизма, на создание иллюстраций к Библии. Он пишет эскизы к будущим библейским картинам и офортам. 22 эскиза экспонируются в России впервые, как и существующие в единственном экземпляре 105 библейских гравюр, раскрашенных художником вручную и подаренных им второй жене Ваве Шагал.

В экспозицию включены предметы быта и религиозного обихода из собрания МИЕВРа, лубки и изразцы из коллекции музея "Новый Иерусалим". Выбор этих экспонатов не случаен, он существенно дополняет и объясняет истоки творчества художника – на выставке можно увидеть, как эти реальные предметы превращаются в его произведениях в образы.

И еще одно важное для организаторов этого проекта обстоятельство комментирует куратор выставки Екатерина Селезнева. "Поиски и обретение "своего Иерусалима" неожиданно, через века, объединяют Марка Шагала с местом, где проходит сегодня его выставка. "Новый Иерусалим" появился в окрестностях Москвы в середине XVII века. Патриарх Никон задумал создать недалеко от столицы топографическую и архитектурную копию Святой Земли. А в ХХ веке в монастыре был устроен музей, который в XXI веке отделился от монастыря и зажил отдельной от него музейной жизнью. Эта развивающаяся во вполне шагаловском духе "Новоиерусалимская история" стала одним из отправных импульсов для организаторов поговорить на новоиерусалимской почве о религии, жизни и любви, взяв в собеседники художника Марка Шагала, которому тоже удалось совместить религиозные традиции и культурные пространства", - сказала куратор.

Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим" – крупнейший культурный центр Подмосковья. За несколько лет "Новый Иерусалим" стал столицей музейной жизни региона, представив посетителям выставки известных мастеров, таких как Левитан, Пикассо, Дюрер, Кустодиев, Фальк, Фаберже и многих других. Выставка Шагала – еще один шаг на пути к статусу одного из важнейших столичных музеев.

"Выставка работ Марка Шагала – это очередной международный проект музея "Новый Иерусалим". Это возможность прикоснуться к творчеству великого мастера и, вместе с тем, итог большого пути, который музей начал больше года назад. Благодаря нашим зарубежным партнерам, благодаря содействию внучек Марка Захаровича Шагала – Мерет и Беллы Мейер – и постоянному личному участию в создании выставки куратора Екатерины Леонидовны Селезневой мы сегодня представляем проект, который, несомненно, станет большим и заметным культурным событием", - отметил директор музейно-выставочного комплекса "Новый Иерусалим" Василий Кузнецов.

К выставке выпущен каталог, включающий статьи о жизни и творчестве Шагала, его биографию, не публиковавшиеся ранее письма Марка и Беллы Шагал. В издании воспроизведены все экспонирующиеся на выставке работы художника.

Выставка будет открыта до 8 марта 2020 года.

Пресс-показ выставки: 15 ноября в 16:00

На пресс-показ будет организован трансфер из Москвы и обратно.

Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим", г. Истра, Ново-Иерусалимская набережная 1.

Возрастная категория 12+.