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Делегация Шанхая посетила Екатеринбург в рамках Всемирного дня городов

Уральцы в Ельцин Центре познакомились с традиционным искусством КНР и первыми в России увидели кинооперу "А зори здесь тихие"
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Описание
© Евгений Прохоров/ТАСС
© Евгений Прохоров/ТАСС
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский на выставке традиционных ремесел в рамках Дня Шанхая в Ельцин Центре (Екатеринбург)
© Евгений Прохоров/ТАСС
© Евгений Прохоров/ТАСС
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский (в центре) и врио генерального консула КНР в Екатеринбурге Ши Тяньцзя на приеме в честь Дня Шанхая в рамках Всемирного дня городов
© Евгений Прохоров/ТАСС
© Евгений Прохоров/ТАСС
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский (в центре) и глава шанхайской делегации Всемирного дня городов Чжан Чжэн (справа)
© Евгений Прохоров/ТАСС
© Евгений Прохоров/ТАСС
© Евгений Прохоров/ТАСС
Знаменитый кинорежиссер Тэн Цзюньцзэ представляет зрителям в Ельцин Центре новую китайскую кинооперу "А зори здесь тихие"
© Евгений Прохоров/ТАСС
© Евгений Прохоров/ТАСС

ТАСС, 6 ноября. В преддверии Всемирного дня городов ООН-Хабитат уральцы в Ельцин Центре познакомились с традиционным искусством КНР и первыми в России увидели кинооперу "А зори здесь тихие". Как рассказали ТАСС в Генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге, организаторами события стали Шанхайский координационный центр Всемирного дня городов, администрация города Шанхая, комитет по жилью, городскому и сельскому строительству, а также Генконсульство КНР в Екатеринбурге. Китайскую делегацию в Екатеринбург возглавил заместитель министра жилищного строительства и городского развития КНР Цзян Ваньжун.

О событии

В рамках программы "День Шанхая в Екатеринбурге" посетителям представили фотовыставку, рассказывающую о жизни китайского мегаполиса, а также познакомили гостей с традиционным китайским искусством. По словам главы шанхайской делегации Всемирного дня городов, заместителя директора жилищно-строительного комитета администрации города Шанхая Чжан Чжэна, мероприятия в Ельцин Центре включили в себя фотовыставку "Шанхай сити", тематический шведский стол, церемонию открытия.

"Через фотовыставку мы хотели бы показать процесс развития и достижений в строительстве Шанхая посредством подборки видов Шанхая. Шанхай – это один из крупнейших городов в мире. В конце 2018 года его площадь составляла 6,340 тыс. кв. км, а численность населения – более 24 млн человек. Это крупнейший экономический центр Китая. В настоящее время в КНР насчитывается 670 транснациональных корпораций и 441 зарубежный исследовательский центр, большинство из них представлены в Шанхае. В 2018 году общий объем валового продукта Шанхая достиг 20 $тыс. на человека. (…) В качестве принимающего ЭКСПО-2010 города Шанхай привержен идеалам, которые можно обозначить словами "лучший город для лучшей жизни", - отметил Чжан Чжэн.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил Китай, успешно состоялось Китайско-Российское ЭКСПО в Харбине. В этом году в рамках регионального сотрудничества Китая и России достигнуты большие успехи. "День Шанхая" впервые проводится в Екатеринбурге, и это мероприятие является серьезным шагом в части регионального сотрудничества Китая и России. И это событие положит начало будущему сотрудничеству Екатеринбурга и Шанхая", – рассказал врио генерального консула КНР в Екатеринбурге Ши Тяньцзя.

"Всемирный день городов - крупнейшее мировое событие в сфере урбанистики, которое нами проводится вместе с Международной организацией ООН-Хабитат и форумом высотного и уникального строительства 100+. Всего ожидается 44 иностранные делегации. Главной темой для обсуждения станут "Новые технологии для будущих поколений", - отметил на церемонии открытия мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Показ фильма-оперы "А зори здесь тихие"

В рамках культурной программы вечера, кроме фотовыставки, были представлены работы мастеров традиционных китайских ремесел, на сцене Ельцин Центра был показан номер "Шанхайские наряды расцветают среди гор", демонстрирующий шанхайский тси пао – традиционный наряд.

Главным культурным событием вечера стал первый в России показ фильма-оперы знаменитого китайского теле- и кинорежиссера, посла по распространению всемирного дня городов Шанхая Тэна Цзюньцзэ "А зори здесь тихие".

"Для китайского зрителя и советский фильм, и китайский сериал, который в свое время был снят, - это история, которая нам очень близка. Я придал ленте форму фильма-оперы, в котором много музыки, песен, и через вокальные композиции я хотел показать дух борьбы и дружбы. Картина была снята при участии самых выдающихся актеров Китайского государственного театра Пекинской оперы", - сказал он.

Сотрудничество КНР и Урала

На сегодняшний день Китайская Народная Республика является первым по товарообороту торгово-экономическим партнером Свердловской области. "По итогам 2018 года объем товарооборота между Китаем и Свердловской областью составил более $2 млрд, что превышает показатели 2017 года на 75%, и это максимальный уровень, который мы получили за последние пять лет. И, конечно, эти цифры, в первую очередь, свидетельствуют о взаимном практическом интересе свердловского и китайского бизнеса", – сказал заместитель министра внешнеэкономических связей Свердловской области Иван Детченя.

О Всемирном дне городов

Всемирный день городов ООН-Хабитат прошел в Екатеринбурге 31 октября. Как рассказал Чжан Чжэн, в 2010 году по случаю завершения Всемирной выставки ЭКСПО в Шанхае была опубликована Шанхайская декларация, разработанная совместно с ООН. В ней было предложено дату закрытия Всемирной выставки ЭКСПО в Шанхае, 31 октября, объявить Всемирным днем городов. "В апреле 2013 года, на XXIV сессии Совета ООН Хабитат, была принята резолюция с рекомендацией Генеральной ассамблее ООН об учреждении ежегодного Всемирного дня городов начиная с 2014 года. Цель – продвигать устойчивое развитие городов. 31 октября 2014 года в Шанхае состоялась торжественная церемония открытия первого всемирного дня городов. С 2015 по 2018 год мероприятия этого дня прошли в Милане, Кито, Гуанчжоу и Ливерпуле. К 2019 году Всемирный день городов занял место в глобальной повестке и программе всемирного устойчивого развития", - рассказал глава шанхайской делегации.

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