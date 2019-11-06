Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Китайский киномюзикл "А зори здесь тихие" представил в Екатеринбурге режиссер Тэн Цзюньцзэ

Тэн Цзюньцзэ Евгений Прохоров/ТАСС
Описание
Тэн Цзюньцзэ
© Евгений Прохоров/ТАСС

Один из самых титулованных китайских кино- и телережиссеров рассказал ТАСС о своей новой работе, показанной им в Екатеринбурге в рамках Всемирного дня городов.

— Господин Тэн, вы представили в Екатеринбурге фильм-оперу "А зори здесь тихие", созданную на основе повести, опубликованной 50 лет назад. Почему такой интерес именно к этому произведению?

— Для советского зрителя это название, конечно, очень знакомо. Произведение повествует о судьбах пяти самоотверженных, молодых и красивых девушек-зенитчиц и их командира во время Великой Отечественной войны. Но и для китайского зрителя, будь то советская повесть или кинофильм, или китайский сериал, который в свое время был снят, – это героическая история, которая близка и русским, и китайцам.

Я придал этой истории форму фильма-оперы, в котором много музыки и песен. Через них я хотел показать дух борьбы и дружбы, который так нам близок.

Этот фильм снят при участии самых выдающихся актеров Китайского государственного театра Пекинской оперы. Премьера в Китае уже прошла, и те несколько прошедших показов вызвали теплые отклики и, можно сказать, восторг. В вашей стране я также надеюсь на интерес и теплый прием.

У меня много своих фильмов, но это единственный, связанный с СССР и Россией. На мой взгляд, история имеет важное значение для сегодняшнего мира. Молодежь должна любить родину и быть патриотичной, это, по-моему, важно для обеих наших стран. 

— В Екатеринбурге вы находитесь не только в статусе главы Шанхайской корпорации культуры, радио, кино и телевидения, но и в составе шанхайской делегации в статусе посла по распространению всемирного дня городов Шанхая. В чем именно реализуется ваш статус?

— Я выполняю роль посла дня Шанхая, ощущаю ответственность этой миссии и при этом горжусь этой ответственностью.

Мне довелось выступать режиссером на церемониях открытия и закрытия Шанхайского ЭКСПО. Кроме того, в свое время я достаточно подробно интересовался тенденциями, проблемами и возможностями развития городов. Таким образом, все это сошлось, и мне было поручено организовать сопутствующее мероприятие – дня Шанхая – и заниматься его продвижением.

Эти события проходят в Екатеринбурге одновременно с проведением VI Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. Хочу сказать, что в Китае строительство и развитие городов достигло больших высот, но при этом сохраняется ряд проблем и вызовов, которые требуют нашего внимания.

— Форум, о котором вы сказали, посвящен высотному строительству, крупным урбанистическим объектам. С вашей точки зрения творческого человека, не деформирует ли современный город людей, не губит ли традиционные многовековые ценности, чем так гордятся и дорожат как Китай, так и Россия?

— Строительство городов – это глобальный тренд, он выражает потребности людей. В городах осуществляется накопление знаний, богатства. Города определяют развитие мира. Но при этом возникают проблемы, связанные с расходом ресурсов, распадом человеческих отношений, большим разрывом между богатыми и бедными. Это проблемы, которые нам необходимо решать, чтобы городская среда была более благоприятной для жителей.   

О собеседнике

Тэн Цзюньцзэ - главный редактор и секретарь парткома Шанхайской медиагруппы, теле- и кинорежиссер. Руководил сотнями масштабных культурных программ, был генеральным директором торжественного мероприятия саммита АТЭС 2001 года, церемонии закрытия Всемирных Специальных Олимпийских игр в Шанхае в 2007 году и церемонии открытия Шанхайской выставки ЭКСПО 2010 года. В последнее время он режиссирует 3D-версии известных постановок Китайского государственного театра Пекинской оперы. Первым было "Прощание с моей наложницей" (2014). Трижды получал высшую культурную награду Китая, дважды становился обладателем премии "Лучший режиссер", присуждаемой Государственным управлением радио, кино и телевидения Китая.

О фильме и опере

Фильм, созданный Тэном Цзюньцзэ на основе китайской оперы по мотивам повести "А зори здесь тихие" Бориса Васильева, впервые был показан в 2018 году в формате 4К в городском кинотеатре Байлигун, который располагается в новом районе Пудун в Шанхае. В ходе съемок было отдано предпочтение высоким техническим стандартам, поэтому новый фильм можно показывать в кинотеатрах, воспроизводящих киноленты в разрешении 8К.

Китайская опера "А зори здесь тихие" создавалась по заказу Национального центра исполнительских искусств в Китае. Премьерный показ в родной стране прошел осенью 2015 года. На территории России премьера этой оперы прошла в Санкт-Петербурге на сцене Мариинского театра осенью 2018 года.

Литературный первоисточник – повесть "А зори здесь тихие…" — произведение, написанное советским писателем Борисом Васильевым. Первая публикация повести состоялась в августовском номере журнала "Юность", 1969 год.

Реклама на ТАСС
Илья Авербух представит в Дюссельдорфе ледовое шоу "Кармен"
Мюзикл на льду пройдет 9-10 ноября и объединит 80 артистов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС