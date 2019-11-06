Китайский киномюзикл "А зори здесь тихие" представил в Екатеринбурге режиссер Тэн Цзюньцзэ

Один из самых титулованных китайских кино- и телережиссеров рассказал ТАСС о своей новой работе, показанной им в Екатеринбурге в рамках Всемирного дня городов.

— Господин Тэн, вы представили в Екатеринбурге фильм-оперу "А зори здесь тихие", созданную на основе повести, опубликованной 50 лет назад. Почему такой интерес именно к этому произведению?

— Для советского зрителя это название, конечно, очень знакомо. Произведение повествует о судьбах пяти самоотверженных, молодых и красивых девушек-зенитчиц и их командира во время Великой Отечественной войны. Но и для китайского зрителя, будь то советская повесть или кинофильм, или китайский сериал, который в свое время был снят, – это героическая история, которая близка и русским, и китайцам.

Я придал этой истории форму фильма-оперы, в котором много музыки и песен. Через них я хотел показать дух борьбы и дружбы, который так нам близок.

Этот фильм снят при участии самых выдающихся актеров Китайского государственного театра Пекинской оперы. Премьера в Китае уже прошла, и те несколько прошедших показов вызвали теплые отклики и, можно сказать, восторг. В вашей стране я также надеюсь на интерес и теплый прием.

У меня много своих фильмов, но это единственный, связанный с СССР и Россией. На мой взгляд, история имеет важное значение для сегодняшнего мира. Молодежь должна любить родину и быть патриотичной, это, по-моему, важно для обеих наших стран.

— В Екатеринбурге вы находитесь не только в статусе главы Шанхайской корпорации культуры, радио, кино и телевидения, но и в составе шанхайской делегации в статусе посла по распространению всемирного дня городов Шанхая. В чем именно реализуется ваш статус?

— Я выполняю роль посла дня Шанхая, ощущаю ответственность этой миссии и при этом горжусь этой ответственностью.

Мне довелось выступать режиссером на церемониях открытия и закрытия Шанхайского ЭКСПО. Кроме того, в свое время я достаточно подробно интересовался тенденциями, проблемами и возможностями развития городов. Таким образом, все это сошлось, и мне было поручено организовать сопутствующее мероприятие – дня Шанхая – и заниматься его продвижением.

Эти события проходят в Екатеринбурге одновременно с проведением VI Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. Хочу сказать, что в Китае строительство и развитие городов достигло больших высот, но при этом сохраняется ряд проблем и вызовов, которые требуют нашего внимания.

— Форум, о котором вы сказали, посвящен высотному строительству, крупным урбанистическим объектам. С вашей точки зрения творческого человека, не деформирует ли современный город людей, не губит ли традиционные многовековые ценности, чем так гордятся и дорожат как Китай, так и Россия?

— Строительство городов – это глобальный тренд, он выражает потребности людей. В городах осуществляется накопление знаний, богатства. Города определяют развитие мира. Но при этом возникают проблемы, связанные с расходом ресурсов, распадом человеческих отношений, большим разрывом между богатыми и бедными. Это проблемы, которые нам необходимо решать, чтобы городская среда была более благоприятной для жителей.

О собеседнике

Тэн Цзюньцзэ - главный редактор и секретарь парткома Шанхайской медиагруппы, теле- и кинорежиссер. Руководил сотнями масштабных культурных программ, был генеральным директором торжественного мероприятия саммита АТЭС 2001 года, церемонии закрытия Всемирных Специальных Олимпийских игр в Шанхае в 2007 году и церемонии открытия Шанхайской выставки ЭКСПО 2010 года. В последнее время он режиссирует 3D-версии известных постановок Китайского государственного театра Пекинской оперы. Первым было "Прощание с моей наложницей" (2014). Трижды получал высшую культурную награду Китая, дважды становился обладателем премии "Лучший режиссер", присуждаемой Государственным управлением радио, кино и телевидения Китая.

О фильме и опере

Фильм, созданный Тэном Цзюньцзэ на основе китайской оперы по мотивам повести "А зори здесь тихие" Бориса Васильева, впервые был показан в 2018 году в формате 4К в городском кинотеатре Байлигун, который располагается в новом районе Пудун в Шанхае. В ходе съемок было отдано предпочтение высоким техническим стандартам, поэтому новый фильм можно показывать в кинотеатрах, воспроизводящих киноленты в разрешении 8К.

Китайская опера "А зори здесь тихие" создавалась по заказу Национального центра исполнительских искусств в Китае. Премьерный показ в родной стране прошел осенью 2015 года. На территории России премьера этой оперы прошла в Санкт-Петербурге на сцене Мариинского театра осенью 2018 года.

Литературный первоисточник – повесть "А зори здесь тихие…" — произведение, написанное советским писателем Борисом Васильевым. Первая публикация повести состоялась в августовском номере журнала "Юность", 1969 год.