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КПКГ "ГозЗайм" уведомляет о созыве внеочередного общего собрания пайщиков

Собрание состоится 7 декабря

Казань, 6 ноября. КПКГ "ГозЗайм" (ОГРН1111690093833) проведет общее собрание членов (пайщиков) 7 декабря.

Кредитный потребительский кооператив граждан "ГозЗайм", зарегистрированный 08.12.2011 г. инспекцией федеральной налоговой службы по г. Казани №18 и расположенный по адресу: 420107, г. Казань, ул. М. Салимжанова, д. 19, уведомляет о созыве внеочередного общего собрания членов (пайщиков) Кооператива. Форма проведения внеочередного общего собрания: собрание в форме уполномоченных. Дата проведения внеочередного общего собрания – 07.12.2019 г. Время проведения внеочередного общего собрания - 11:00. Внеочередное общее собрание состоится по адресу: 420126 г. Казань, ул. Ф. Амирхана, 1а (Отель "Ривьера", конференц-зал "Лазурный берег").

В повестке дня:

  1. Избрание председателя и секретаря собрания;
  2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;
  3. Переизбрание состава комитета по займам КПКГ "ГозЗайм";
  4. Утверждение Устава КПКГ "ГозЗайм" в новой редакции;
  5. Предварительное утверждение сметы доходов и расходов на содержание КПКГ "ГозЗайм" на 2020 год;
  6. Утверждение программы по использованию фонда развития КПКГ "ГозЗайм";
  7. Утверждение положения о порядке предоставления займов членам (пайщикам) КПКГ "ГозЗайм" в новой редакции;
  8. Утверждение положения об органах КПКГ "ГозЗайм" в новой редакции;
  9. Утверждение положения о фондах КПКГ "ГозЗайм" в новой редакции;
  10. Утверждение положения о порядке формирования и использования имущества КПКГ "ГозЗайм" в новой редакции;
  11. Рассмотрение других вопросов.

С информацией, подлежащей предоставлению членам кредитного потребительского кооператива граждан при подготовке внеочередного общего собрания членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан "ГозЗайм", можно ознакомиться по адресу: г. Казань, ул. М. Салимжанова, д. 19, каб. 1.

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