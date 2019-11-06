КПКГ "ГозЗайм" уведомляет о созыве внеочередного общего собрания пайщиков

Казань, 6 ноября. КПКГ "ГозЗайм" (ОГРН1111690093833) проведет общее собрание членов (пайщиков) 7 декабря.

Кредитный потребительский кооператив граждан "ГозЗайм", зарегистрированный 08.12.2011 г. инспекцией федеральной налоговой службы по г. Казани №18 и расположенный по адресу: 420107, г. Казань, ул. М. Салимжанова, д. 19, уведомляет о созыве внеочередного общего собрания членов (пайщиков) Кооператива. Форма проведения внеочередного общего собрания: собрание в форме уполномоченных. Дата проведения внеочередного общего собрания – 07.12.2019 г. Время проведения внеочередного общего собрания - 11:00. Внеочередное общее собрание состоится по адресу: 420126 г. Казань, ул. Ф. Амирхана, 1а (Отель "Ривьера", конференц-зал "Лазурный берег").

В повестке дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Переизбрание состава комитета по займам КПКГ "ГозЗайм"; Утверждение Устава КПКГ "ГозЗайм" в новой редакции; Предварительное утверждение сметы доходов и расходов на содержание КПКГ "ГозЗайм" на 2020 год; Утверждение программы по использованию фонда развития КПКГ "ГозЗайм"; Утверждение положения о порядке предоставления займов членам (пайщикам) КПКГ "ГозЗайм" в новой редакции; Утверждение положения об органах КПКГ "ГозЗайм" в новой редакции; Утверждение положения о фондах КПКГ "ГозЗайм" в новой редакции; Утверждение положения о порядке формирования и использования имущества КПКГ "ГозЗайм" в новой редакции; Рассмотрение других вопросов.

С информацией, подлежащей предоставлению членам кредитного потребительского кооператива граждан при подготовке внеочередного общего собрания членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан "ГозЗайм", можно ознакомиться по адресу: г. Казань, ул. М. Салимжанова, д. 19, каб. 1.