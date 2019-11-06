Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Илья Авербух представит в Дюссельдорфе ледовое шоу "Кармен"

Мюзикл на льду пройдет 9-10 ноября и объединит 80 артистов

Москва, 6 ноября. В Германии 9-10 ноября покажут ледовый мюзикл "Кармен" – одну из самых дорогих и эффектных постановок российского продюсера Ильи Авербуха. Мероприятие входит в программу международного культурного проекта "Русские сезоны".

Импровизацию на тему знаменитой истории о цыганке можно будет увидеть на арене ледового дворца ISS DOME в Дюссельдорфе. В шоу участвуют олимпийские чемпионы, победители национальных и международных чемпионатов: Повилас Ванагас, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Албена Денкова, Максим Ставиский, Владимир Беседин, Алексей Полищук и другие.

Главную роль исполнит Маргарита Дробязко – тринадцатикратная чемпионка Литвы, двукратный призер чемпионатов Европы, призер чемпионата мира в танцах на льду с Повиласом Ванагасом. Фигуристка отмечает: "Эта роль для меня самая значимая и, наверное, самая любимая. Мне она очень подходит по движению, темпераменту и выразительности".

В роли Хозе выступит олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы в танцах на льду Роман Костомаров.

Шоу объединит 80 артистов. Будет использовано более 200 стилизованных дизайнерских костюмов и несколько тонн многоярусных декораций. Публике покажут настоящий испанский город c маленькой часовней, площадью, портом. Действие спектакля будет происходить на разных уровнях: на льду, на музыкальной площадке и на мосту.

Одна из особенностей постановки – соединение классической и современной музыки. Ледовое шоу поставлено на музыку французского композитора Жоржа Бизе и современного российского композитора Романа Игнатьева. Артисты российского мюзикла будут петь вживую, а танцовщики представят фламенко.

После премьеры в 2015 году мюзикл успешно гастролировал в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. На фестивале искусств "Черешневый лес" в Москве ледовая "Кармен" получила премию "Творческое открытие" имени Олега Янковского.

"В этот спектакль мы вложили всю свою душу. Наша "Кармен" полна страстей и ярких красок!" – говорит продюсер Илья Авербух.

Проекты компании "Илья Авербух" – это ледовые шоу с участием звезд мирового фигурного катания. Постановки объединяют фигурное катание, драматический театр, живой вокал, музыку, цирк, передовые сценографические технологии. За 16 лет компания реализовала более 200 проектов в России и за рубежом.

Программа и место проведения:

9 ноября, 21:00 – ледовый мюзикл "Кармен", ISS DOME, DEG-Platz 1, 40472 Düsseldorf.

10 ноября, 17:00 – ледовый мюзикл "Кармен", ISS DOME, DEG-Platz 1, 40472 Düsseldorf.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте

Девятого ноября в 18:00 состоится пресс-подход с участниками мюзикла и режиссером-постановщиком "Кармен" Ильей Авербухом. При отсутствии билета будет выдан аккредитационный бейдж, разрешающий проход в зал. Аккредитация на мероприятие обязательна. Форма аккредитации: ФИО, номер телефона, СМИ.

Время пресс-подхода: 18:00.

Место пресс-подхода: Дюссельдорф, ледовый дворец ISS DOME, центральный главный вход.

Контакт для аккредитации:

Nina Zepezauer

Tel.: +49(0)69- 93 99 510, +49(0)171-277 57 80, Fax +49(0)96- 93 99 51-10.

Email: info@friedmann-agentur.de

Возрастная категория 16+.

Реклама на ТАСС
Китайский киномюзикл "А зори здесь тихие" представил в Екатеринбурге режиссер Тэн Цзюньцзэ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС