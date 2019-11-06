Илья Авербух представит в Дюссельдорфе ледовое шоу "Кармен"

Москва, 6 ноября. В Германии 9-10 ноября покажут ледовый мюзикл "Кармен" – одну из самых дорогих и эффектных постановок российского продюсера Ильи Авербуха. Мероприятие входит в программу международного культурного проекта "Русские сезоны".

Импровизацию на тему знаменитой истории о цыганке можно будет увидеть на арене ледового дворца ISS DOME в Дюссельдорфе. В шоу участвуют олимпийские чемпионы, победители национальных и международных чемпионатов: Повилас Ванагас, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Албена Денкова, Максим Ставиский, Владимир Беседин, Алексей Полищук и другие.

Главную роль исполнит Маргарита Дробязко – тринадцатикратная чемпионка Литвы, двукратный призер чемпионатов Европы, призер чемпионата мира в танцах на льду с Повиласом Ванагасом. Фигуристка отмечает: "Эта роль для меня самая значимая и, наверное, самая любимая. Мне она очень подходит по движению, темпераменту и выразительности".

В роли Хозе выступит олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы в танцах на льду Роман Костомаров.

Шоу объединит 80 артистов. Будет использовано более 200 стилизованных дизайнерских костюмов и несколько тонн многоярусных декораций. Публике покажут настоящий испанский город c маленькой часовней, площадью, портом. Действие спектакля будет происходить на разных уровнях: на льду, на музыкальной площадке и на мосту.

Одна из особенностей постановки – соединение классической и современной музыки. Ледовое шоу поставлено на музыку французского композитора Жоржа Бизе и современного российского композитора Романа Игнатьева. Артисты российского мюзикла будут петь вживую, а танцовщики представят фламенко.

После премьеры в 2015 году мюзикл успешно гастролировал в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. На фестивале искусств "Черешневый лес" в Москве ледовая "Кармен" получила премию "Творческое открытие" имени Олега Янковского.

"В этот спектакль мы вложили всю свою душу. Наша "Кармен" полна страстей и ярких красок!" – говорит продюсер Илья Авербух.

Проекты компании "Илья Авербух" – это ледовые шоу с участием звезд мирового фигурного катания. Постановки объединяют фигурное катание, драматический театр, живой вокал, музыку, цирк, передовые сценографические технологии. За 16 лет компания реализовала более 200 проектов в России и за рубежом.

Программа и место проведения:

9 ноября, 21:00 – ледовый мюзикл "Кармен", ISS DOME, DEG-Platz 1, 40472 Düsseldorf.

10 ноября, 17:00 – ледовый мюзикл "Кармен", ISS DOME, DEG-Platz 1, 40472 Düsseldorf.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

Девятого ноября в 18:00 состоится пресс-подход с участниками мюзикла и режиссером-постановщиком "Кармен" Ильей Авербухом. При отсутствии билета будет выдан аккредитационный бейдж, разрешающий проход в зал. Аккредитация на мероприятие обязательна. Форма аккредитации: ФИО, номер телефона, СМИ.

Время пресс-подхода: 18:00.

Место пресс-подхода: Дюссельдорф, ледовый дворец ISS DOME, центральный главный вход.

Контакт для аккредитации:

Nina Zepezauer

Tel.: +49(0)69- 93 99 510, +49(0)171-277 57 80, Fax +49(0)96- 93 99 51-10.

Email: info@friedmann-agentur.de

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