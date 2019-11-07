В ТАСС рассказали о "Национальной премии детского патриотического творчества 2020"

Москва, 7 ноября. В ТАСС 6 ноября состоялась пресс-конференция, посвященная старту приема заявок на участие в "Национальной премии детского патриотического творчества 2020".

О том, как премия помогает творческим детям развиваться, влияет на воспитание уважения к культуре, истории России рассказали члены Попечительского совета премии: заведующая кабинетом по работе с детьми военнослужащих ФГБУ "ЦДРА" Минобороны России Л.М. Ромащенко, начальник ФБУ "ЦОК ВКС" Минобороны России, Заслуженный работник культуры В.С. Лужбин, председатель регионального отделения "ДОСААФ РОССИИ" г. Москвы, полковник В.И. Ниниченко.

Автор идеи и генеральный продюсер премии Михаил Соколов рассказал о достижениях события: "Премия ежегодно объединяет 10 000 детей со всей России. В 2019 году она охватила участников из 53 субъектов РФ. И в наших планах расширять географию. Ежегодно мы награждаем на сцене порядка 100 творческих коллективов России. Многих юных звездочек премия открыла, многим дала уверенность в правильности выбранного пути, помогла сделать шаг в творчество как в профессию". "Я рад, что любовь к родной стране, ее культуре, уважение к культуре других народов, семейные ценности, лежащие в основе каждой активности премии, находят отклик у такого количества родителей, педагогов и в творчестве детей", - отметил Михаил.

Планы по дальнейшему региональному развитию премии представил куратор, член попечительского совета премии С.А. Фоминцев.

К будущим участникам обратились деятели культуры, ежегодно поддерживающие премию: детский композитор, Заслуженный деятель искусств РФ Григорий Гладков, Народный артист РФ, художественный руководитель Большого Московского государственного цирка Аскольд Запашный. "В нашей стране жили и будут жить великие люди, великие творцы. Такие конкурсы, фестивали, премии являются лакмусовой бумажкой для того, чтобы понять, кто уже состоялся, а кому нужно помочь в том, чтобы он стал тем самым великим человеком", - отметил Запашный.

Председатель рабочей группы "Качественные детские товары" Координационного совета при Правительстве РФ, член Попечительского совета премии Ирина Егорова обратила внимание на значимость сохранения культурного наследия и развития творчества с детства.

Представители партнеров рассказали об уникальных конкурсах в рамках премии, направленных на развитие детского творчества. Генеральный директор ЗХК "Невская палитра" Ефим Загородников рассказал о стартовавшем с сентября всероссийском художественном конкурсе "Арт-батл городов", в котором дети рисуют любимое место в родном городе. О продолжении в 2020 году всероссийского конкурса для юных модельеров "Выпускное платье" и о последующем создании детьми на швейной технике ELNA уникальной коллекции одежды рассказал генеральный директор компании "ЭЛФОРТ" Виталий Кадун. Новое направление творчества и увлекательный конкурс-игру для любителей моделирования "Собери звезду" представил заместитель генерального директора компании "Звезда" Александр Кривенко.

Премия 2020 – оценка годовой творческой деятельности ребенка, коллектива за 2019 год. В апреле экспертный совет определит шорт-листы финалистов во всех номинациях и конкурсах в рамках премии. Финалисты будут приглашены на торжественную церемонию награждения в Vegas City Hall 1 июня в День защиты детей.

Шоу-программа церемонии награждения ежегодно проходит с новым сказочным сюжетом. "Концепцией церемонии награждения 2020 станет путешествие во времени", - поделился генеральный продюсер премии Михаил Соколов.

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