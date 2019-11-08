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Премия AdIndex Awards 2019 состоится 14 ноября в Москве

Уже в пятый раз отраслевое издание AdIndex наградит лучшие digital-агентства России
Описание
© Пресс-служба AdIndex

Москва, 8 ноября. В клубе Gipsy 14 ноября пройдет церемония вручения профессиональной премии в области интернет-коммуникаций — AdIndex Awards 2019 (18+).

Награды получат рекламные агентства, ставшие лидерами двух рейтингов Digital Index и Technology Index, составляемых изданием о рекламе и маркетинге AdIndex уже более пяти лет. Победителей определят более 1,5 тыс. рекламодателей, принявших участие в опросах. Премии лучшим компаниям будут вручены в 30 номинациях. Гран-При получит агентство, удостоившееся максимальной оценки по совокупности номинаций. Традиционно AdIndex Awards проводится в тематическом стиле. Концепция мероприятия этого года — Digital Bloom Party.

Результаты премии и фоторепортаж с церемонии будут опубликованы на сайте AdIndex и в зимнем номере AdIndex Print Edition.

Гостями мероприятия станут представители компаний-рекламодателей, площадок, владельцы и топ-менеджеры digital- и медиаагентств, лидеры мнений и звезды рунета.

Официальный сайт премии

Как это было в 2018 году — репортаж с церемонии награждения.

AdIndex — информационное отраслевое издание о рынке рекламы и маркетинга в России. Уже 15 лет AdIndex также предоставляет заказчикам рекламных услуг ориентиры для выбора оптимального подрядчика в сфере ATL, BTL, Digital. AdIndex — это новостной ресурс AdIndex.ru, журнал AdIndex Print Edition, карты AdIndex Maps, исследовательский центр AdIndex Analytics, закрытая база данных с уникальной индустриальной информацией Data Center, отраслевые конференции, премии AdIndex Awards и образовательный проект ВОЛНА.

Возрастная категория 18+. 

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