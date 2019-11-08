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Red Apple продлевает прием работ в специальную номинацию Best in Instagram до 25 ноября

Победители получат купоны на рекламу общей суммой более полумиллиона рублей

Москва, 8 ноября. Red Apple (16+) продлевает прием работ в специальную номинацию Best in Instagram до 25 ноября. 

Второй год подряд, являясь генеральным social media партнером Red Apple, Instagram принимает комплексное участие в международном фестивале: утверждает специальную номинацию, оценивает поданные работы, делится своими инсайтами с главной сцены, а также проводит воркшоп в рамках образовательной программы.

Оргкомитет фестиваля предоставляет участникам дополнительную возможность попробовать свои силы в категории Best in Instagram и продлевает прием работ до 25 ноября. Участники номинации смогут побороться за шанс выиграть купоны на рекламу на платформах Facebook и Instagram на 5 000$, 3 000$ и 2 000$ за 1-ое, 2-ое и 3-е место соответственно. К участию приглашаются бренды и агентства, чьи кейсы были созданы в Instagram в период с 1 января 2018 года по 25 октября 2019 года и продемонстрировали успешный опыт использования платформы. Особое внимание будет уделено креативной составляющей. Работы, в которых креатив специально разработан или удачно адаптирован под потребности аудитории, получат наибольшие шансы на победу, и она будет учтена в Рейтинге Креативности рекламных и digital-агентств АКАР.

Кроме того, на фестивале представители Instagram дважды выступят в роли спикеров:

Двенадцатого декабря гостей Red Apple ждет выступление Роберта Ольшевски – креативного стратега Facebook, Instagram и Messenger в 28 странах Центрального и Восточного регионов. В число его побед входят более 50 наград на таких фестивалях, как Cannes Lions, Epica, Golden Drum, Cresta Awards, Effie, Ad Creators Club of Poland. В главном зале Роберт приоткроет закулисье компании и расскажет о том, как вовлекать аудиторию с помощью креатива в Instagram.

В этот же день пройдет воркшоп от Instagram Stories School для всех желающих раскрыть потенциал вертикального формата контента и узнать больше о необходимых для воплощения идей инструментах. Креативный стратег Facebook покажет всему креативному сообществу, как специалисты с мировым именем используют возможности платформы, и научит делать то же самое.

Роберт Ольшевски, креативный стратег в Facebook, Instagram и Messenger: "Мы видим, как наши платформы открывают все больше возможностей для роста бизнеса. С их помощью компании продают свои услуги и товары, получают обратную связь от аудитории и, что немаловажно, сами же вдохновляют ее. Участвуя в номинации Best in Instagram, бренды и компании могут доказать, что креатив – важнейшая составляющая успеха бизнеса, и рассказать о своем поиске эффективного креативного формата на платформе. Уверен, что в России таких примеров много, и поэтому с нетерпением ждем фестиваля, чтобы узнать, кто победил, а также рассказать о растущем потенциале сторителлинга в Stories и способах вовлечения аудитории через креатив". 

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