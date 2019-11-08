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Германия в ближайшие 10-20 лет может отказаться от устаревшей системы энергообеспечения

Немецкое правительство проявило интерес к новой технологии компактных источников постоянного тока, которая открывает возможности для отказа от ископаемого топлива
Описание
© Shutterstock.com

Берлин, 8 ноября. Германия в ближайшие 10-20 лет может перейти на широкое использование Neutrino Power Cube® - источников постоянного тока, работающих на NEUTRINOVOLTAIC технологии-генерации постоянного тока под воздействием частиц невидимого спектра излучения. Технология разработана немецкой научно-исследовательской компанией NEUTRINO Deutschland GmbH.

Об этом свидетельствует интерес, который правительство Германии проявило к представленным компанией материалам исследований, подтвержденных данными независимых технических экспертиз во всем мире. Также технология NEUTRINOVOLTAIC привлекла внимание бизнес-структур, которые проявляют интерес к намеченному IPO компании на Нью-Йоркской фондовой бирже. IPO, по оценкам европейских финансовых экспертов, будет превосходить как по значимости, так и по количеству размещаемых акций выход на биржу компании Facebook.

Компания анонсирует возможность создания на основе NEUTRINOVOLTAIC технологии компактных источников постоянного тока с различными выходными характеристиками, которые найдут широкое применение от гаджетов и компьютеров до электромобилей, обеспечения электроэнергией отдельных домов и даже промышленной генерации электроэнергии.

Ноу-хау технологией является уникальный многослойный сверхтвердый материала нано-толщиной с повышенной вибрацией атомов, состоящий из слоев легированного кремния и графена. Воздействие высокоэнергетических нейтрино и других излучений вызывает дополнительные микровибрации атомов, переводя их в резонанс атомных вибраций, который снимается с токопроводящей металлической подложки в виде постоянного электрического тока. Изменяя количество пластин с нанесенным инновационным материалом и их размер, ученые получили различные выходные характеристики источника тока.

Поскольку в изготовлении базовых элементов не используются дорогостоящие дефицитные материалы и практически отсутствуют затраты на техническое обслуживание, себестоимость получения энергии от нейтринных источников минимум на 50% дешевле, чем от солнечных панелей, и это открывает широкие возможности для отказа от генерации электроэнергии, получаемой при сжигании ископаемого топлива.

Этот тренд – не только решение целого ряда экономических вопросов глобального масштаба, связанных с энергообеспечением, но и путь в чистое экологичное будущее. NEUTRINO Deutschland GmbH сделала первый и решающий шаг в этом направлении.  

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