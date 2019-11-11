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В рамках НРФ’19 обсудят влияние технологий на рынок рекламы

За два дня работы IV Национального Рекламного Форума пройдут 30 индустриальных сессий и саммитов
Описание
© Пресс-служба Национального Рекламного Форума

Москва, 11 ноября. В Москве 26-27 ноября состоится IV Национальный Рекламный Форум. Деловая программа НРФ’19 представлена 30 индустриальными сессиями и саммитами. За два дня работы форума участники узнают о возможных форматах развития рынка в 2020 году и эффективных практиках применения рекламных технологий. Организационный комитет продолжает анонсировать мероприятия, направленные на объединение рынка коммерческих коммуникаций. 

Стратегическая сессия MIXX Russia Conference объединит представителей крупнейших коммуникационных групп и интернет-компаний России для обсуждения экосистемы цифрового будущего. Внимание профессионального сообщества сосредоточено на изменениях рекламного рынка - быстрая цифровизация создала возможности и ограничения для роста. Участники: Борис Омельницкий (президент IAB Russia), Леонид Савков (коммерческий директор Яндекс), Наталья Веснина (генеральный директор Independent Media), Максим Тадевосян (заместитель генерального директора Rambler&Co), Мария Донских (CEO Dentsu Aegis Network Russia), Мария Колосова (генеральный директор Group M), Элина Исагулова (вице-президент, коммерческий директор Mail.Ru Group), Михаил Зуров (руководитель отдела маркетинговых коммуникаций "Райффайзенбанк") и другие.

Сессия MIXX Russia Conference: Advanced TV

Текущий год ознаменовался активным развитием интерактивной ТВ рекламы, открывая новые возможности как для аудитории, так и для рекламодателей. Интерактивные опции классического телевидения стремительно сближают этот сегмент c Smart TV, формируя единое медиапространство. В рамках панели запланированы обсуждение текущего положения российского рынка Advanced TV и его будущего, анализ аудитории и обмен результатами успешных кейсов.

Модератор сессии Дмитрий Пашутин, руководитель управления интернет-рекламы холдинга "Газпром-медиа": "Мы видим, как за минувший год российский рынок Advanced TV набрал обороты. Результаты рекламных кампаний этого года оправдали ожидания. Интерактив на ТВ активно вовлекает как телезрителей, так и рекламодателей. Следующим шагом в развитии сегмента станет работа над стандартизацией рынка, выработка единых прозрачных метрик оценки эффективности и рекомендаций для рекламодателей. Таким образом, на наш взгляд, Advanced TV продолжит демонстрировать уверенный рост в следующем году".

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ САММИТЫ 

Пресс&publishers саммит

Ведущие издательские дома представят стратегии трансформации индустрии, чтобы помочь рекламодателям вернуть внимание к своим брендам со стороны потребителей. Интерактивная дискуссионная панель позволит участникам IV Национального Рекламного Форума самостоятельно оценить возможные перспективы развития ведущих издательских домов. Разработанные стратегии включают: репутацию и лучшие практики собственных печатных брендов, таргетирование аудитории и опыт конверсии в условиях мультимедийности. Пресс&publishers саммит пройдет при поддержке Бюро тиражного аудита – АВС и Союза предприятий печатной индустрии СППИ ГИПП.

Радио-саммит рассмотрит эффективность медиа для построения бренда. Спикеры проанализируют ключевые тенденции, определяющие специфику отрасли на примере зарубежных и российских исследований. Программа радио-саммита учитывает интересы рекламодателей на уровне имиджа и продаж, а также рассматривает роль рекламных агентств в коммуникации бренда и радиостанций. Модератор сессии - Дана Гайдебурова (коммерческий директор ГК "РУМЕДИА").  

HR Саммит посвящен вопросам взаимодействия с представителями поколения Z. Индустрия отмечает, что это первое поколение, которое выбирает работу, исходя из своих приоритетов и потребностей, а не предложений на рынке труда. Многие работодатели медиа-коммуникационного рынка имеют разный опыт взаимодействия с ними, предоставляя объективные и субъективные мнения, характеризуя их как "жертв рекламы" и сотрудников с недостаточно развитыми компетенциями. Дискуссия будет отражать бизнес-интересы участников, чтобы потенциальные работодатели могли вести конструктивный диалог с Zеттерами.

СЕССИИ

AdTech. Стартапы, корпорации, инвесторы, консультанты -  это современные технологичные решения для рынка в формате обсуждения влияния технологий на рекламный рынок. Сергей Ефимов, директор по маркетинговым технологиям OMD OM Group: "Развитие AdTech индустрии меняет ландшафт рекламной отрасли. Российский рынок не исключение – за последние годы в России произошел бум стартапов и технологических партнерств между крупными игроками. Некоторые из них прочно входят в экосистему рекламной индустрии, например, компании, занимающиеся цифровизацией ТВ-вещания, а также построением сложных платформ аудиторной аналитики, и цифровой ритейл. Поговорим с представителями всех сторон процесса о том, как они видят индустрию завтра, во что они готовы инвестировать, что развивать. А значит – поймем, в какой индустрии нам всем предстоит работать!"

Современные подходы бренд-менеджмента будут рассмотрены в рамках сессии "Бренды со смыслом". Панель отражает новые правила выстраивания эффективных коммуникаций, нацеленных на изменение мира к лучшему. Для участников также будут представлены лучшие российские и глобальные кейсы из числа победителей Effie Positive Change.

Лучшие практики по тендерам: рекламная индустрия нуждается в выработке общерыночного тендерного регламента для повышения качества функционирования и степени прозрачности тендерной процедуры. Работа сессии предусматривает функциональную оценку тендеров всеми участниками сессии. Эксперты расскажут о том, как тендерная практика может стать инструментом долгосрочной стратегии развития (выбор партнеров, повышение бизнес-показателей и т.д.). Модератором дискуссии выступит Виолета Родионова (руководитель направления Accenture медиаменеджмент в России и СНГ).

Организаторы: АКАР, ЦРБК, РАМУ, IAB Russia.

Партнеры: "Газпром-медиа Холдинг" (Титульный партнер), Mediascope (Генеральный research-партнер), а также: Национальный Рекламный Альянс, OMD OM Group, Media Direction Group, Национальная Медиа Группа, Dentsu Aegis Network Russia, Russ Outdoor, "Регион Медиа", MAER Group, North Lights, GoMobile и многие другие.

НРФ’19 проходит при информационной поддержке Forbes (генеральный информационный партнер), Sostav (генеральное индустриальное издание), TACC (генеральное информационное агентство), Business FM (генеральный радио-партнер), "Ведомостей", Mail.ru (digital-партнер); ИД "Коммерсантъ", Финансовой газеты, ГИПП, Бюро тиражного аудита ABC, АКМР, АБКР, АМР, REPA (индустриальные партнеры); Lentainform и многих других.

Самое масштабное бизнес-событие медиа-коммуникационной среды пройдет в новом формате в кинотеатре "Октябрь". Полная версия программы доступна на официальном сайте

Возрастная категория 18+.

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