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Предзаказ на смартфоны Huawei nova 5T с пятью камерами стартовал в России

В продажу новая модель поступит с 22 ноября
Описание
© Пресс-служба HUAWEI

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Жители России с 11 ноября смогут оформить предзаказ на новый смартфон Huawei nova 5T, оснащенный пятью камерами с искусственным интеллектом. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Huawei делает акцент на четырех основных моментах нового телефона – это мощный процессор Kirin 980, известный по моделям премиальной линейки Huawei Mate 20; система из пяти камер с искусственным интеллектом; экран FullView с диагональю 6,26 дюйма и мощная батарея с возможностью супербыстрой зарядки от 0% до 50% за полчаса. Российские пользователи уже в ноябре смогут оценить ключевые преимущества новых смартфонов, которые поступят в продажу с 22 ноября. Предзаказ на них можно будет оформить с 11 ноября, а стоимость нового смартфона в РФ составит 27 990 рублей", – пояснили в компании.

Разработчики при создании новой модели руководствовались характеристиками флагманов, но основной задачей было сделать более доступный гаджет, который соответствовал бы запросам активных людей и молодежи. Именно по этой причине компания делает ставку на цветовую гамму – Huawei nova 5T будет продаваться в России в двух цветах: глубокий синий и – ограниченным тиражом – летний фиолетовый. Смартфон удобен в использовании благодаря улучшенной эргономике: толщина корпуса не превышает 7,87 мм. Сканер отпечатка пальца впервые расположился на боковой грани, а не на задней панели или под экраном, как в других моделях. Благодаря этому корпус стал более цельным и тонким.

Большой экран открывает широкий простор для просмотра видео, игр и редактирования фото и видео. Для любителей селфи Huawei предусмотрел фронтальную камеру 32 МП, расположив ее под экраном в верхнем левом углу. Это увеличило соотношение площади дисплея к корпусу смартфона до 91,76%. Искусственный интеллект селфи-камеры использует усовершенствованные алгоритмы бьютификации, которые распознают индивидуальные черты лица каждого конкретного человека и определяют, как улучшить его портрет.

На задней панели телефона находятся четыре камеры с основным модулем 48 МП, на которые, например, можно делать макрофото с расстояния от 4 см и широкоугольные фото. Умная камера смартфона самостоятельно выберет сценарий для разных по сюжету фотографий, выставив подходящую яркость, контраст и другие важные настройки. Кроме этого, гаджет умеет редактировать видео прямо в процессе съемки, что особенно полезно для новичков. С помощью функции AI Spotlight Reel устройство автоматически идентифицирует ролики с одним и тем же персонажем, благодаря чему владелец экономит время, получая отсортированные и отредактированные видео. Аудиотехнология Huawei третьего поколения выдает звук, по качеству сравнимый с динамиками домашнего кинотеатра, обеспечивая пользователям полное погружение в цифровой мир.

Компания также не забыла о других важных деталях – файловая система Extendable Read-Only File System (EROFS) ускоряет чтение данных на 20% и помогает экономить место на системном диске за счет сжатия файлов. В сотрудничестве с разработчиками ведущих мобильных приложений компания сделала самые востребованные функции значительно более комфортными в использовании – в частности, платежи по QR-коду, загрузка фото и мультимедиа в Huawei nova 5T выполняются намного быстрее, чем в моделях прошлого поколения.

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