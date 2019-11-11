Подписано соглашение о сотрудничестве между EF Education First и Гайдаровским форумом

Москва, 11 ноября. Состоялось торжественное подписание партнерского соглашения о сотрудничестве между EF Education First и Гайдаровским форумом. EF Education First, разделяя ценности модернизации и развития российского общества и экономики, выступит в качестве партнера Гайдаровского форума.

Целями подписания соглашения являются поддержка непрерывного экспертного диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам, а также дальнейшая интернационализация российского бизнеса и общества.

Соглашение подписали генеральный директор "EF обучение языкам для бизнеса и госорганизаций" в России и СНГ Эдуард Балдаков и директор Гайдаровского форума, проректор РАНХиГС Иван Федотов.

Гайдаровский форум – ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Проводится с 2010 года и объединяет экспертов, ведущих мировых ученых и политиков, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты. Организаторы форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

EF Education First – международная частная образовательная организация с собственными инновационными разработками и методиками, мировой лидер в сфере корпоративных языковых программ для персонала. Основана в 1965 году. В штате компании работает более 40 тыс. сотрудников и преподавателей в 50 странах мира. Корпоративное подразделение EF Corporate Solutions является поставщиком языковых услуг для компаний и госструктур, осуществляя программы повышения квалификации персонала. В России EF обеспечила подготовку 70 тыс. человек к Олимпиаде в Сочи в 2014 году, является партнером Министерства образования и науки Российской Федерации, реализует стратегические программы повышения квалификации сотрудников предприятий и госорганизаций, а также ведет профессиональное обучение учителей и преподавателей учебных заведений страны.

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