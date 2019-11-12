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Делегация Липецкой области посетила Италию

Представители органов власти и бизнес-сообщества региона провели переговоры с более чем 10 итальянскими компаниями и намерены наращивать взаимный товарооборот
Описание
© Маргарита Разомазова

Липецк, 12 ноября. Делегация Липецкой области посетила Итальянскую Республику в рамках делового визита, прошедшего с 22 по 25 октября.

В рамках делового визита прошли многочисленные пленарные заседания и сессии, посвященные главным трендам мировой экономики сегодня, B2B-встречи, переговоры и встречи на площадках крупнейших итальянских предприятий.

Делегация Липецкой области, в состав которой входят представители органов власти и бизнес-сообщества региона, провели переговоры с более чем 10 итальянскими компаниями, в том числе и о возможности размещения их на территории ОЭЗ ППТ "Липецк". Плодотворное развитие деловых связей с Италией еще больше укрепилось во время В2В встречи липецких и итальянских бизнесменов. В результате данного взаимодействия ожидается дальнейшее наращивание взаимного товарооборота, который в 2018 году достиг $110 млн. Экспорт из Липецкой области в Италию уже сейчас увеличился в два раза до $12,7 млн. Основу экспорта составила продукция машиностроения (стиральные машины, холодильники) — 57%, а также пищевая продукция (злаки и масличные семена) — 36%.

Также с 24 по 25 октября 2019 года в Итальянской Вероне проходил XII Евразийский экономический форум "Искусство инноваций" под патронатом мэрии города Вероны, организуемый некоммерческой Ассоциацией "Познаем Евразию" и Фондом Росконгресс.

Участники липецкой делегации, традиционно принимающей участие в данном мероприятии, в рамках делового визита обсудили вопросы возможного входа инвесторов в Липецкую область с представителями крупных итальянских компаний Пьяченцы и Вероны, для которых провели презентацию экономического и инвестиционного потенциала Липецкой области.

Липецкая область более четверти века вносит существенный вклад в развитие российско-итальянского экономического сотрудничества. 

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