Ски-пассы курортов Северного Кавказа доступны по ценам прошлого сезона

Москва, 13 ноября. Горнолыжные ски-пассы на курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии до конца ноября можно приобрести по ценам прошлого года. С 1 декабря стоимость зимних абонементов "Архыза" поднимется на 10%. Тарифы на курортах "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии и "Ведучи" в Чеченской Республике сохранятся на уровне прошлого года в течение всей зимы. И даже в разгар сезона катание на курортах Северного Кавказа окажется дешевле, чем на многих трассах в других регионах страны.

Так, с началом зимы один день катания для взрослых на "Архызе" будет стоить от 2 000 рублей, что на 200 рублей дороже по сравнению с прошлым годом. При этом в новом сезоне на "Архызе" значительно увеличится зона катания — в полную силу заработают северный и южный склоны, поэтапно будет запускаться сноу-парк, откроются площадка для уличной гимнастики, тюбинг-центр, дополнительные кассы, появится бесплатный шаттл между поселком и курортом.

Сейчас в онлайн-магазине "Архыза" взрослый абонемент на три дня катания можно купить от 3 500 рублей. При покупке абонемента до 10 дней катание обойдется еще дешевле.

"По просьбе туристов мы расширили тарифную сетку "Архыза": появились абонементы на любые 5 и 10 дней в сезоне, тарифы "Легкий понедельник" и "Уикенд". Продолжают действовать билеты "Пробный" и "Новичок" для тех, кто только приобщается к горнолыжному отдыху, а "Туристический" ски-пасс для некатающихся стал еще удобнее и экономичнее", — прокомментировал генеральный директор КСК Хасан Тимижев.

На "Эльбрусе" взрослые тарифы на все три очереди канатной дороги начинаются от 2 000 рублей, детские — от 600. В новогодние праздники цены на билеты не увеличатся, а пока все трассы полностью не оснежены, будет действовать тариф "Промо" за 1 500 рублей. Один день катания в новом сезоне на чеченском курорте "Ведучи" обойдется взрослым в 500 рублей, детский билет — в два раза дешевле.

Как и прежде, дети младше 5 лет, пожилые люди старше 75 лет, инвалиды I группы и дети-инвалиды могут пользоваться канатными дорогами на курортах бесплатно. Скидка 10% предоставляется гостям от 65 до 75 лет.

Горнолыжный сезон на курортах Северного Кавказа откроется в ноябре-декабре. Первым туристов встретит "Эльбрус", затем — "Архыз" и "Ведучи".