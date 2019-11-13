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"Уральские локомотивы" оборудовали все "Ласточки" на МЦК системами автоведения

По контракту с ОАО "РЖД" 51 пассажирский состав оснащен ультразвуковыми датчиками, позволяющими скорректировать остановку поезда на платформе с точностью до 50 см
Описание
© Завод "Уральские локомотивы"

ТАСС, 13 ноября. Завод "Уральские локомотивы" выполнил контракт с ОАО "РЖД" на установку дополнительного оборудования систем автоведения на скоростных электропоездах "Ласточка", курсирующих по Московскому центральному кольцу (МЦК). Как сообщают в пресс-службе предприятия, 51 пассажирский состав оснащен ультразвуковыми датчиками, позволяющими скорректировать остановку поезда на платформе с точностью до 50 см. Оборудование "Ласточек" новыми датчиками – это подготовительный этап в рамках глобального проекта по внедрению беспилотной системы управления электропоездами.

"Сейчас на полигоне эксплуатации МЦК проводятся тестовые проверки нового оборудования в динамике. Система автоведения позволит значительно упростить работу машиниста и уже в ближайший месяц сократить интервал движения поездов "Ласточка", – пояснил генеральный директор "Уральских локомотивов" Олег Спаи.

Также с лета на МЦК проходит опытные испытания уральская "Ласточка" со встроенной системой "машинного зрения". Во время движения электропоезда технология формирует двухмерную или трехмерную картину окружающего пространства при помощи оптических систем: камер и сканирующих лидаров. Дополнительное оборудование позволяет оценивать состояние и занятость путей. В настоящее время нарабатываться информационная база для дальнейшего анализа полученных данных. Плановые испытания продлятся еще несколько месяцев.

Следующим этапом в реализации беспилотных технологий станет разработка специалистами "Уральских локомотивов" совместно с РЖД и научными институтами технических требований на электропоезд, который будет работать без машиниста. Это значит, что он станет полностью автоматизированным и сможет без участия человека осуществлять движение по маршруту, остановки на платформах, посадку и высадку пассажиров.

"Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область) специализируется на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "СИНАРА" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "ГРАНИТ" (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом и скоростные электропоезда "Ласточка" различных модификаций, а также магистральный электровоз переменного тока серии 2ЭС7.

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