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Владимир Мау избран в президиум Российского профессорского собрания

Всего в президиум вошли 75 человек

Москва, 13 ноября. На съезде Российского профессорского собрания 12 ноября ректор Президентской академии Владимир Мау был избран в состав президиума. Съезд вел председатель профессорского собрания, заведующий кафедрой правовых основ управления МГИМО (У) МИД России, член-корреспондент Российской академии образования (РАО) и член Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Были избраны президиум из 75 человек, а также совет, в который вошли 100 человек, в том числе директор Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Игорь Барциц.

Участники съезда обсудили ряд актуальных проблем высшего образования, введение профессиональных стандартов, реализацию национальных проектов и процедуры проверки и аккредитации высших учебных заведений. Они также получили возможность задать вопросы представителям министерств и ведомств и выступающим экспертам.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская в своем выступлении на съезде рассказала об особенностях реализации национальных проектов в сфере науки и образования, отметив, что все они особое внимание уделяют системе подготовки кадров. "Для нас сегодня работа с кадровым ресурсом во всех сферах и отраслях является важной. Хочу обратить внимание, что наличие национальных проектов должно стать основой развития образовательных организаций, потому что в нацпроекты мы постарались положить все те инструменты, которые нужны", - добавила она.

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина отметила, что в Государственной Думе на рассмотрении находится законопроект о практической деятельности обучающихся, потому что в настоящее время важной задачей является сближение интересов работодателей и учащихся. Она обратила внимание на важность профессионального сообщества в данной работе и призвала членов Российского профессионального собрания активно включаться в работу.

Подводя итоги работы собрания, Владислав Гриб рассказал о том, что в феврале 2020 года состоится II Форум Российского профессорского собрания, где пройдет вручение премии "Профессор года". Кроме того, он обратил внимание на успешный опыт отраслевых форумов и отметил, что видит хорошую перспективу в проведении таких мероприятий, а также возможность расширения географии за счет их локализации в регионах страны. Владислав Гриб обратил внимание на активную работу издательства Российского профессорского собрания, которое публикует несколько отраслевых журналов, и наметил ближайшую цель – войти в перечни Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

"Российское профессорское собрание" (РПС) – это общероссийская общественная организация, объединяющая ведущих ученых и педагогов страны. Она была создана в 2016 году с целью консолидации научно-педагогических работников России, формирования профессионального общественного мнения и выработки конструктивных предложений по основным вопросам развития науки и высшего образования, политических, экономических и социальных преобразований в стране, ценностных ориентаций учащихся и научной молодежи, а также содействия в социальной защите педагогическим и научным работникам, для развития всестороннего сотрудничества между представителями различных научных сообществ, укрепления связей между бизнес-сообществом и научным миром.

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