В Италии состоялась Международная Премия Best for Life Design - 2019

Москва 13 ноября. В дизайн-отеле Hilton Lake Como в Италии, на озере Комо, состоялась церемония награждения лауреатов Международной премии Best for Life Design - 2019.

На деловой части мероприятия были представлены лучшие проекты компаний в сфере недвижимости, архитектуры и дизайна с целью создания коллабораций и нетворкинга.

В мероприятии приняли участие представители разных стран, в том числе Италии, России, Белоруссии, Казахстана, Грузии и др.

В рамках мероприятия состоялись бизнес-завтрак и авторская лекция с почетным экспертом премии и дизайнером Каримом Рашидом. Карим поделился самыми актуальными трендами, рассказал о собственном видении дизайна будущего и современного визуального искусства: "Я рад принять участие в форуме и премии Best for Life Design. Очень важно иметь среди партнеров такие организации, которые содействуют развитию дизайна как инструмента, который формирует наше будущее и культуру. Хороший дизайн должен стремиться к оригинальности и функциональности, потому что дизайн - для ежедневной жизни. Совместно мы должны искать новые языки, семантику, эстетику, материалы и параметры поведения. Именно так мы меняем мир!"

Завершением официальной части стала церемония награждения лауреатов премии Best for Life Award – 2019.

Банк "Восточный" был объявлен победителем в номинации "Web и графика" категории "Цифровые сервисы для малого бизнеса" за дизайн интернет-банка банка для малого и среднего бизнеса. "Мы гордимся тем, что стали лауреатом премии Best for Life. Создавая экосистему из продуктов и сервисов и внедряя их через платформу удаленной работы, банк "Восточный" предоставляет малому и среднему бизнесу большие возможности для развития. Теперь мы становимся не только источником финансирования для предпринимателя, но и полноценным партнером для его бизнеса", - прокомментировал итоги премии председатель правления Банка "Восточный" Вячеслав Арутюнян.

Лауреатами премии в этом году также стали: сеть магазинов парфюмерии и косметики Л’Этуаль, Авторский дом Roza Rossa KR Properties, ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь", Торговая сеть "Пятерочка", LEGENDA Intelligent Development, Торговая сеть "Перекресток", ГК "Пионер", Sezar Group, ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни", Транспортная компания "ПЭК" и другие.

Организатор премии - Фонд "Социальные проекты и программы". Премия прошла при экспертной поддержке представителей Союза Дизайнеров России, РБК Недвижимость, МОА "Союз Дизайнеров", Высшей школы Брендинга.

Best for Life design Forum & Award является одним из крупнейших международных конкурсов в сфере недвижимости, архитектуры и дизайна. Руководствуясь принципом объединения креативной и деловой среды, премия предоставляет уникальную платформу для дизайнеров и компаний, которые вместе формируют новый взгляд на потенциал развития форм и концепций реализации пространства. Лучшие проекты, кейсы и услуги по всему миру награждаются премией Best for Life - символом превосходства в архитектуре, дизайне и визуальных коммуникациях.

