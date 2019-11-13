На Калининской АЭС прошла самая масштабная в текущем году противоаварийная тренировка

ТАСС, 13 ноября. На Калининской АЭС 12 ноября прошла плановая противоаварийная тренировка с привлечением группы оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС). В отработке действий в условиях гипотетической нештатной ситуации приняли участие порядка 400 человек - специалисты атомной станции, представители подрядных организаций и Специальной пожарно-спасательной части №8. Также было задействовано около 50 единиц специальной техники.

В ходе тренировки проверялась готовность персонала к командным действиям по локализации и ликвидации условной "запроектной" аварии, связанной с полным обесточиванием двух энергоблоков КАЭС.

"Для обеспечения бесперебойного электроснабжения и подачи воды в ходе тренировки была задействована передвижная противоаварийная техника. Это дизельные мотопомпы, передвижные насосные и дизельгенераторные установки, установленные на площадках каждого из энергоблоков Калининской АЭС. Часть сценария, связанную с условной радиационной аварией, участники отрабатывали, используя полномасштабные тренажеры блочных пунктов управления энергоблоками №3, 4", - сообщил главный инженер КАЭС Александр Дорофеев.

Программа учений включала отработку навыков оперативного взаимодействия между подразделениями, организации пожаротушения, ведения радиационной разведки на промплощадке атомной станции и прилегающей территории, умения персонала пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты. Также проведена проверка существующих каналов связи и работы систем оповещения персонала и населения.

По оценкам экспертов, в состав которых вошли представители ситуационно-кризисного центра Госкорпорации "Росатом" и кризисного центра АО "Концерн Росэнергоатом", учения прошли на высоком уровне. По пяти направлениям оценки все мероприятия были выполнены в полном объеме. "Поставленные цели достигнуты. Участники тренировки действовали квалифицированно, слаженно и предпринимали своевременные действия", - отметил директор департамента противоаварийной готовности и радиационной защиты концерна "Росэнергоатом" Владимир Хлебцевич.

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.