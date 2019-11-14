Пермь заняла 3-е место в РФ по безопасности дорог и 2-е – по доступности городской среды

ТАСС, 14 ноября. Эксперты проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" составили рейтинг городов России по качеству, безопасности и доступности дорог. Как сообщили в министерстве транспорта Пермского края, эксперты ОНФ определили, что по критерию "Безопасность на дорогах" Пермь заняла третье место. Лидирует Белгород, второе место заняла Казань.

В краевом Минтрансе уточнили, что с апреля по сентябрь 2019 года общественные контролеры проехали 60 тыс. км по дорогам федерального, регионального и муниципального значений, оценив качество и безопасность дорожного покрытия в 55 регионах РФ, в том числе и по приоритетному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Эксперты производили замеры ям, колеи, просадок и разрушений верхнего слоя покрытия, просадок и выступов люков и решеток ливневой канализации, швов и трещин, разрушений кромок покрытия, занижений обочин. Уделили внимание безопасности на дорогах и доступности городской среды: наличию разметки, ее качеству (уровень дневной и ночной видимости), обустройству пешеходных переходов и перекрестков, освещению.

По мнению общественников, дорожные власти Перми активно применяют новые технологии и решения, влияющие на снижение аварийности. Еще в 2017 году эксперты ОНФ заметили в Перми удобные трамвайные остановки, выполненные в виде островков с навесом. В этом году к остановкам добавились мини-кольца на перекрестках, велодорожки, отгороженные от проезжей части сигнальными столбиками, островки безопасности на пешеходных переходах.

По показателю "Доступность городской среды", по мнению общественных инспекторов, первое место занял Белгород. На втором месте Пермь, на третьем – Тюмень.

"В целом, по итогам дорожной инспекции ОНФ в 2019 году мы сделали вывод, что качество дорог по сравнению с прошлыми годами улучшилось. Важно тиражировать положительный опыт городов-лидеров, чтобы остальные города подтягивались по показателям качества дорог и безопасности на них", – приводят в краевом министерстве слова члена Центрального штаба Народного фронта, координатора проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", депутата Госдумы Александра Васильева.

В 2019 году в Пермском крае в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет отремонтировано 64 объекта. Предполагается, что в результате реализации нацпроекта на территории Пермской агломерации к 2024 году 85% дорог региона будет приведено в нормативное состояние, а количество мест концентрации ДТП снизится на 50%.